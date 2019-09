Roglic in het rood na majestueuze tijdrit

Het was misschien elf dagen later dan verwacht en gehoopt, maar Primoz Roglic heeft zijn eerste rode trui binnen. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje dankzij een majestueuze tijdrit van 36,2 kilometer in en rond het Franse Pau. Hij won en was minuten sneller dan zijn naaste concurrenten.

De veertig seconden tijdverlies van de eerste dag na zijn val tijdens de ploegentijdrit zijn eindelijk ingelopen. Door een lekkend kinderbadje ging de helft van de Jumbo-Visma-ploeg toen onderuit. De ploeg, de grote favoriet, moest een onverwachte nederlaag slikken.

Gisteren werd dat volledig goedgemaakt. De marge waarmee Roglic won, was opvallend groot. Hij haalde zelfs Miguel Ángel López in, zijn concurrent, die twee minuten voor hem was gestart.

3D-model

Voor de tijdrit stond de topvier nog binnen de twintig seconden. Vandaag rijden de renners Spanje binnen in de wetenschap dat Valverde na Roglic de hoogstgeplaatste is, op 1.52 minuut. López (2.12 minuut) en Quintana (3 minuten) zijn op ruime achterstand gezet.

De tijdrit leek vooraf al een uitgekiende kans voor Roglic om veel tijd te pakken op zijn concurrenten. Quintana, López en Valverde, die bergop Roglic tot nu toe amper iets toegaven, zijn verre van specialisten. Voor Roglic zijn tijdritten daarentegen bijna gegarandeerd een succes. Het was zijn vierde individuele tijdritzege van het jaar.

Sowieso is de discipline geliefd bij Jumbo-Visma-renners. De ploeg heeft de beschikking over een van de beste tijdritfietsen van het peloton en test veel in windtunnels, onder meer bij de TU Eindhoven. Daar gebruiken ze een 3D-model van Roglic als hij er zelf niet is.

In de tijdrit met korte en venijnige klimmen zorgde de Sloveen voor succes voor Jumbo-Visma in Pau, twee maanden nadat ploeggenoot Wout van Aert in dezelfde stad op bijna hetzelfde parcours zwaar gehavend de Tour de France had moeten verlaten.

Roglic lijkt zich tijdens de ­Vuelta in vorm te rijden. Tussen de Giro, waarin hij derde werd, en de Vuelta reed hij slechts één wedstrijd: het nationaal Sloveens kampioenschap. Zijn zege gisteren bewees op zijn minst dat de topvorm heel dichtbij is.

Er zat ook een geluk aan tien dagen niet in de leiderstrui rijden. Jumbo-Visma heeft nog niet al te veel op kop van het peloton gereden en zou daardoor nog betrekkelijk fris moeten zijn.

Tony Martin, de locomotief van de ploeg, reed als voormalige wereldkampioen voor zijn doen een zeer langzame tijdrit. Dat was met het oog op de komende dagen – hij moet allereerst een rode trui voor zijn ploeg verdedigen.

