Rogier Dorsman, vlaggendrager die werd beschuldigd van vals spel

Debutant Dorsman, 22 jaar, werd in het zwembad in Tokio de Nederlandse zwemkoning van de Paralympische Spelen. Drie keer goud won hij in de S11, de klasse voor visueel gehandicapten. Zaterdag, een dag nadat het zwemtoernooi eindigde, stond hij daar nog steeds van te genieten. “Je beseft je wel dat niet heel veel mensen deze kans krijgen. Voor dit toernooi train je jarenlang. Van mij had het ook nog twee weken langer kunnen duren.”

De gouden medailles verdreven het nare aspect dat ook aan deze Spelen kleefde. In de weken voor Tokio werd Dorsman beschuldigd door een concurrent van vals spel. De Pool Makowski stelde dat Dorsman helemaal niet blind was. Het was een volgende beschuldiging in een sport waar vals spel op de loer ligt. Er zijn zwemmers die doen voorkomen dat ze gehandicapter zijn dan echt zo is, waardoor ze makkelijker medailles kunnen winnen. De Nederlander Simon Boer ageerde daar vorig jaar in Trouw ook al tegen

De beschuldigingen rond Dorsman besloegen drie aspecten van zijn dagelijks leven. Zo was hij gefilmd toen hij zelf zijn eten opschepte, zag men hem op zijn telefoon zitten en liep hij in Berlijn zonder hulp van zwembad naar hotel.

Zaterdagochtend, na een korte nacht slaap vanwege het feest dat de zwemploeg had gehouden, reageerde hij zelf voor het eerst, nadat eerst al zijn vader in het AD ook al de beschuldigingen had weerlegd. Uit zichzelf ging hij die opmerkingen een voor een langs. Het klopt dat hij zelf eten opschepte, zei hij. “Maar er is niet gefilmd dat ik twee minuten daarvoor met een ploeggenoot een rondje maakt die aanwijst waar alles staat.” Ja, hij zat ook op zijn telefoon. “Maar dat kan omdat in alles een voice over heb, die hardop voorleest wat ik doet. Dat hoor je alleen niet op vijftien meter afstand.” En dat hij zonder hulp naar het hotel terugliep? “We komen daar al vijf jaar. Ik ken er inmiddels de weg op mijn duimpje.”

Op basis van de beschuldigingen werd het medisch dossier van Dorsman wel opnieuw bekeken door een commissie van het Internationaal Paralympisch Comité. Daar werd geconstateerd dat de classificatie goed was verlopen. Dorsman heeft 1 procent zicht. “Natuurlijk doet het iets met je, maar aan de andere kant ben ik ook voor goede en eerlijke sport. Als men constateert dat ik niet in een klasse thuis hoor, dan is dat zo en dan wil ik ook niet in die klasse uitkomen.”

Uiteindelijk had Dorsman zich niet druk gemaakt in Tokio. “In mijn klasse zwem je met een bril waar de glazen donker van zijn. Iedereen heeft dezelfde beperking, het speelveld is gelijk. Dus eigenlijk denken wij dat het een beetje indekken was van die Pool. Dat hij kon zeggen dat hij had verloren van iemand die niet in de klasse thuishoort.”

Dorsman had vooral willen laten zien ‘wie de baas was’. Zondag draagt hij voor Nederland de vlag. Hij blijft er een dag langer voor in Tokio. “Het is wel een heel bijzonder moment.”

Esther Vergeer, chef de mission, was blij met Dorsman als vlaggendrager. “Het is met het oog op Parijs 2024 en Los Angeles 2028 wel belangrijk dat we een nieuwe, jonge generatie aanspreken. En mensen met een visuele handicap. Rogier laat zien wat zij kunnen bereiken.”

