Roger Federer was vooral een ambassadeur van de tennissport

Roger Federer was altijd stijlvol, op en naast de baan. De ware ambassadeur van de tennissport gaat er nu mee stoppen.

Het is een discussie die nooit eindigt: wie is de beste aller tijden? Velen zullen geneigd zijn Rafael Nadal te zeggen: de Spanjaard won immers de meeste grandslamtitels, 22 om 20. Ook de toetsing met Novak Djokovic verliest Roger Federer op punten: de Serviër bivakkeerde langer op de eerste plaats van de wereldranglijst en sloeg meer prijzengeld bij elkaar. In onderlinge ontmoetingen legt de Zwitser het bovendien tegen beiden af.

Statistieken zijn daarentegen niet de juiste maatstaf om de statuur van Federer te duiden. De man die donderdag zijn afscheid aankondigde, was meer dan de optelsom van titels, records, onderonsjes en inkomsten. Federer zette een nieuwe standaard. Hij koppelde virtuositeit aan eerbied en liefde voor het spel, een combinatie die hem voor velen boven zijn twee belangrijkste rivalen plaatsen.

Oogstrelend

Oogstrelend waren veel van zijn slagen, tegenstanders degraderend tot figuranten. Het respect voor diezelfde opponent maakte dat hij alom ontzag afdwong, op en buiten de baan. Achttien keer op rij werd hij verkozen tot de populairste speler in het profcircuit. Daarnaast bleef hij tot op het laatst verknocht aan de sport die hem alles bracht, en die hij zelf nóg meer gaf: niet uit bewijsdrang, maar louter uit passie.

Met die lange adem leek hij het eeuwige tennisleven te hebben. Die gedachte werd ook gevoed door de bewuste keuzes die hij in zijn hele carrière maakte. De balans tussen rust en arbeid bewaakte hij zorgvuldig, met een minder gevulde toernooikalender dan de concurrentie. Dat voorkwam roofbouw op zijn lichaam en geest. Toch raakte uiteindelijk ook hij in de afgelopen jaren in de greep van blessures, die hem dwongen tot lange pauzes.

Zijn laatste optreden dateert van vorig jaar op Wimbledon, de ‘major’ die hij als zijn huiskamer beschouwde. Niet alleen omdat hij er zijn meeste grandslamtitels veroverde (acht), maar ook omdat hij er het meest in zijn element was. Meer dan waar ook kon hij zich op het Londense gras tot de magiër ontpoppen.

Tegenslag

Na zijn, voor hem althans, vroege uitschakeling op Wimbledon (verlies in de kwartfinale) kreeg plots de twijfel vat op hem. “Ik weet het niet, durf het echt niet te zeggen”, antwoordde Federer op de vraag of hij nog een keer als speler op de All England Lawn Tennis and Croquet Club zou terugkeren. Kort daarna wachtte hem een nieuwe knieoperatie, met aansluitend een revalidatie die langer duurde dan ingecalculeerd. Die tegenslag bleek de inleiding tot het besluit dat hij donderdag wereldkundig maakte: van een rentree op de tour komt het niet meer.

Een afscheidsoptreden is de vele fans nog wel gegund. Tijdens de Laver Cup in Londen neemt Federer het volgende week met een Europees sterrenensemble het op tegen een team van spelers uit de rest van de wereld, een gelegenheid waarbij hij geflankeerd zal worden door Nadal en Djokovic, de twee andere iconen.

“De afgelopen drie jaar had ik te maken met heel wat uitdagingen in de vorm van blessures en operaties”, schrijft Federer in een verklaring. “Ik heb hard gewerkt om helemaal fit terug te keren, maar ik ken ook de capaciteiten en grenzen van mijn lichaam en dat gaf onlangs een duidelijke boodschap aan me.”

Federer noemde het besluit te stoppen ‘bitterzoet’. “Tennis heeft me meer opgeleverd dan ik ooit had kunnen dromen”, zei de 41-jarige nestor in een terugblik op zijn imposante loopbaan, die is geplaveid met enkelspeltitels op alle vier de grandslampodia, olympisch goud in het dubbelspel tijdens de Spelen in Peking in 2008 en de eindzege in de Davis Cup met de Zwitserse ploeg in 2014. “Ik ga alles missen wat de tour me heeft gegeven, maar tegelijkertijd is ook zoveel om te vieren.”.

