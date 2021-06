Roger Federer trekt zich terug van Roland Garros. ‘Ik moet echt naar mijn lichaam luisteren’.

Voor Roger Federer is Roland Garros voorbij. De Zwitser vroeg zich zaterdagnacht na de partij tegen Dominik Köpfer al hardop af of het verstandig was in het toernooi te blijven. Hij zei af te wachten hoe zijn lichaam zondag zou reageren op de zware inspanning. Na overleg met zijn team besloot hij zich terug te trekken.

Federer, op 8 augustus wordt hij 40 jaar, stond na de partij van 3,5 uur tegen Köpfer voor de keuze: doorspelen op het Parijse gravel of rust nemen met het oog op Wimbledon, het grastoernooi dat op 28 juni begint. Hij koos uiteindelijk voor het laatste, waardoor de Italiaan Matteo Berrettini een vrije doortocht kreeg naar de kwartfinales. “Ik moet echt naar mijn lichaam luisteren”, zei Federer.

“Na twee knieoperaties en een revalidatie van ruim een jaar moet ik voorzichtig zijn op weg naar mijn herstel”, lichtte hij zijn besluit toe. Federer heeft zijn zinnen gezet op Wimbledon en hij zag zijn voorbereiding op zijn favoriete grandslamtoernooi al in de war geschopt doordat Roland Garros een week naar achteren werd verplaatst. Daardoor sluit zijn eerste grastoernooi, in Halle, direct aan op Roland Garros. Niet ideaal, achtte Federer, die na zijn vertrek uit Parijs op Duits gras gaat trainen.

In een verklaring zei Federer dat hij blij was met de drie partijen die hij op Roland Garros had gespeeld. Meer zat er echter niet in voor de twintigvoudig grandslamkampioen. Na de in vier sets gewonnen partij tegen Köpfer, pas zijn zesde partij sinds januari 2020, was de koek op. “Ik zou op dit moment graag in de schoenen staan van Nadal en Djokovic”, zei hij. “Zij voelen zich goed en zijn in vorm. Dat geldt helaas niet voor mij.”

Opmerkelijke tweede ronde

De hernieuwde kennismaking met Roland Garros verliep opmerkelijk voor Federer. In de partij uit de tweede ronde tegen Marin Cilic kreeg hij van umpire Emmanuel Joseph een waarschuwing, omdat hij te lang zou hebben getreuzeld bij het ontvangen van de service van de Kroaat. Federer, niet gewend aan terechtwijzingen, ging in discussie met de umpire én Cilic en haalde daar zoveel inspiratie uit dat hij plots weer zijn beste tennis liet zien.

Zaterdag was het de beurt aan Federer om uit te komen in de avondsessie op Court Philippe-Chatrier, een van de nieuwigheden in Parijs. Het was voor het eerst dat hij een grandslamtoernooi speelde zonder publiek. De partij tegen de Duitser Köpfer begon om 21.00 uur, het tijdstip waarop de avondklok in Frankrijk inging. De wedstrijd eindigde om 00.43 uur, waarna Federer om 01.30 uur op de persconferentie onthulde dat hij er serieus aan dacht zich terug te trekken. Een dag later voegde hij de daad bij het woord.

Federer keek ook nog even terug naar zijn comeback in 2017. Na Wimbledon 2016 revalideerde hij een half jaar van een knieoperatie. In datzelfde jaar stond ook Rafael Nadal lange tijd op non-actief met een polsblessure. Bij de opening van de academie van Nadal op Mallorca waren zij niet in staat een balletje te slaan. Beiden keerden terug op de Australian Open en haalden pardoes de finale, waarin Federer zijn achttiende grandslamtitel veroverde. Dit jaar verloopt zijn rentree vooralsnog wat minder voorspoedig.

Rafael Nadal gaat in Parijs voor zijn veertiende titel. Twee dagen voor zijn 35ste verjaardag zette hij de eerste stap.