‘Roger Federer neemt (pas) afscheid met een tennisracket in zijn hand’

Het lijdt geen twijfel dat Roger Federer bij de beste tennissers uit de geschiedenis hoort. Achttien jaar geleden won de Zwitser op Wimbledon zijn eerste grandslamtoernooi. Inmiddels staat de teller op twintig grandslamtitels, een record dat hij deelt met zijn rivalen Novak Djokovic en Rafael Nadal.

Federer, sinds 8 augustus veertig jaar oud, heeft de laatste jaren echter steeds vaker te kampen met fysieke ongemakken. Na eerder blessureleed onderging hij in 2016 een operatie aan zijn linkerknie. Na een lange revalidatie kwam hij terug en veroverde de titels op de Australian Open (twee keer) en Wimbledon.

Vorig jaar moest Federer twee keer onder het mes voor zijn rechterknie, en na een seizoen zonder hoofdprijzen, wacht hem nu opnieuw een operatieve ingreep aan het gewricht. Hij zal weken op krukken moeten lopen en maanden niet kunnen tennissen. Toch benadrukte hij dat zijn blik gericht is op 2022, al moet toch ook rekening worden gehouden met het einde van zijn carrière.

Controlfreak die stopt onder zijn eigen voorwaarden

Marcella Mesker, voormalig toptennisster en tegenwoordig actief als televisiecommentator, stelt dat een afscheid zeker niet aan de orde zal zijn bij de Zwitser. “Federers instelling staat hem niet toe om nu te stoppen. Hij is een controlfreak die alles op zijn voorwaarden wil doen. Stoppen hoort daar ook bij.”

Of Federer ooit nog zal terugkeren op topniveau is een andere vraag. Mesker: “Ik dacht in 2013 bij zijn rugblessure al dat hij ‘klaar’ was, maar toen won hij nog ik weet niet hoeveel grandslams. Maar in achttien maanden tijd drie operaties aan dezelfde knie, en dat op veertigjarige leeftijd? Je kan het eigenlijk niet van hem vragen.”

Ook oud-tophonderdspeler John van Lottum twijfelt niet aan een comeback, zij het niet op topniveau. “Ook al heeft Federer tegenover de buitenwacht niets meer te bewijzen, hij zal op zijn manier afscheid willen nemen, met een tennisracket in zijn hand.”

Zijn fabelachtige tenniskwaliteiten

Of Federer daadwerkelijk op de tennisbaan terugkeert of niet, over één ding zijn beiden het eens: Federer zal ook over vijftig jaar nog tot de beste tennissers ooit gerekend worden. Mesker: “Zowel qua techniek als qua impact op de tennissport staat Federer eenzaam bovenaan.” Van Lottum kan dat beamen. “Ik heb in mijn carrière tegen vrijwel elke grote tennisser gespeeld, maar er is niemand voor wie ik tijdens onze vier partijen meer ontzag had. En dat was nog voor zijn eerste grandslamoverwinning.”

Naast zijn fabelachtige tenniskwaliteiten staat het gebrek aan sterallures beiden nog goed bij. Van Lottum: “We kwamen elkaar vaak genoeg tegen, en dan maakte hij altijd even een praatje, vroeg hij hoe het met de kinderen ging.”

Mesker interviewde in 2018 Federer nadat hij in Rotterdam de eerste plaats op de wereldranglijst had teruggepakt. “Hij was geen gram anders dan toen ik hem bijna twintig jaar eerder daar sprak, toen werd hij als talent met een wildcard toegelaten. Dat is ook hoe hij herinnerd zal worden, als een gewone man die uitzonderlijke dingen deed.”

Griekspoor in hoofdtoernooi US Open na afzegging Federer De afzegging van Roger Federer voor de US Open, betekent goed nieuws voor de Nederland er Tallon Griekspoor. Hij is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, meldt de organisatie. Het wordt voor de nummer 109 van de wereldranglijst zijn debuut in New York. Het is voor het eerst dat Griekspoor rechtstreeks tot een grandslamtoernooi is toegelaten. Via de kwalificaties bereikte hij dit jaar het hoofdschema van Wimbledon en vorig jaar de Australian Open. In beide toernooien verloor hij in de eerste ronde. De US Open begint op maandag 30 augustus. Bij de vrouwen is Arantxa Rus verzekerd van deelname. Andere Nederlanders moeten zich via de kwalificaties zien te plaatsen.

