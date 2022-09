Roger Federer (41) kondigt zijn afscheid aan: “Lichaam gaf een duidelijke boodschap”

Vanwege fysieke problemen kwam Federer de laatste jaren weinig in actie. Zijn laatste optreden op de ATP Tour dateert van vorig jaar op Wimbledon. De Zwitser moest kort daarna wederom een knieoperatie ondergaan. Het herstel duurde langer dan verwacht. Van een rentree op de ATP Tour komt het niet meer.

“Ik blijf nog wel tennissen in de toekomst, maar niet meer op grand slams of op de tour”, schrijft Federer in een verklaring. Op de Laver Cup, een toernooi waarop Europese tennissers het opnemen tegen een team van tennissers uit de rest van de wereld, neemt de Zwitser eind volgende week afscheid.

‘Een duidelijke boodschap’

“De afgelopen drie jaar had ik te maken met heel wat uitdagingen in de vorm van blessures en operaties. Ik heb hard gewerkt om helemaal fit terug te keren. Maar ik ken ook de capaciteiten en grenzen van mijn lichaam en dat gaf onlangs een duidelijke boodschap aan me”, schrijft Federer in een verklaring.

“Ik ben 41 jaar en heb gedurende 24 jaar meer dan 1500 partijen gespeeld. Tennis heeft me meer opgeleverd dan ik ooit had kunnen dromen. Nu moet ik inzien dat het tijd is om mijn professionele carrière te beëindigen”, aldus Federer, die dat een ‘bitterzoete’ beslissing noemt. “Ik ga alles missen wat de tennistour me heeft gegeven. Maar tegelijkertijd is er ook zoveel om te vieren.”

Een grootheid op de baan en een perfecte ambassadeur van het tennis. Zo noemt voorzitter Andrea Gaudenzi van de ATP Federer. “Roger zorgde ervoor dat we ons allemaal trots en gelukkig voelden om deel uit te maken van dezelfde sport”, aldus Gaudenzi. “De impact van Roger op het tennis en zijn nalatenschap die hij heeft opgebouwd, kunnen niet onderschat worden. Gedurende zijn 24 jaar als tennisprof heeft Roger de sport miljoenen fans bezorgd. Hij leidde een ongelooflijk nieuw tijdperk van groei in en verhoogde de populariteit van het tennis. Er zijn maar weinig atleten die zoveel impact hebben gehad.”

Acht keer Wimbledon

Federer heeft in totaal 103 ATP-titels op zijn naam. De laatste behaalde hij bijna drie jaar geleden voor eigen publiek in Basel. Federer voerde 310 weken de wereldranglijst aan en was met twintig grandslamtitels (zes keer de Australian Open, één keer Roland Garros, acht keer Wimbledon en vijf keer de US Open) jarenlang de recordhouder bij de mannen. Hij is inmiddels gepasseerd door Rafael Nadal en Novak Djokovic, die respectievelijk 22 en 21 grandslamtoernooien hebben gewonnen. Volgende week spelen de drie grote kampioenen nog een keer samen in Londen. Federer, Nadal en Djokovic vormen Team Europa met Andy Murray, Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud.

Federer won op de Spelen van 2008 in Beijing olympisch goud in het dubbelspel met zijn landgenoot Stan Wawrinka. Vier jaar later in Londen moest hij genoegen nemen met individueel zilver. In de finale was Murray te sterk. Federer bezorgde Zwitserland in 2014 de eindzege in de Daviscup.

Lees ook:

Roger Federer: Het was nooit een doel om tot mijn veertigste te tennissen

De jaren begonnen te tellen voor Roger Federer. Wat drijft een sporter om zijn of haar carrière te blijven verlengen na jaren van opofferingen?