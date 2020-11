Roest reed dit NK eigenlijk alleen tegen zichzelf

De 1500 meter is zondag net een minuut afgelopen als Patrick Roest al op een luchtkussen in Thialf samen met zijn coach Jac Orie zijn race analyseert. Het gesprek duurt even en Roest zet met zijn handen zijn woorden kracht bij. Daar zit op het oog geen winnaar, terwijl hij toch echt net zijn derde afstand van het Nederlands allroundkampioenschap heeft gewonnen. Pas als Orie met zijn vuist meerdere keren zachtjes op de bovenarm van zijn pupil slaat, breekt een lach door. Roest weet dat hij de Nederlandse titel al voor de laatste afstand virtueel binnen heeft.

Roest (24) was de enige vedette van het weekend, eentje die eigenlijk alleen maar kon verliezen, zoals hij zelf al zei. Toch was het een gekke gedachte dat verreweg de beste allrounder van Nederland eigenlijk niet tevreden was met de manier waarop hij in de rondte reed. Hij miste lef, zoals hij zelf zei.

Uiteindelijk was de twijfel ongegrond. Na vier afstanden eindigde hij ruim voor ploeggenoot Marcel Bosker. Koen Verweij kon na een hernia de langste afstanden niet aan (Bosker haalde hem op de 10 kilometer in) waardoor amateur Marwin Talsma, een eenling zonder ploeg, zich met eigen middelen naar de laatste podiumplek reed. Sven Kramer, toch altijd nog goed voor sportief vermaak en in ieder geval een verbaal gevecht, had zich met ziekte afgemeld (hij testte wel negatief op het coronavirus).

Gebrek aan zelfvertrouwen

Dus was het voor de zege alleen Roest tegen zichzelf in een leeg Thialf, waar speakers Geert Kuiper zaterdag en Jan van der Meulen zondag toch nog hun best deden iets meer sfeer te maken door meer dan alleen de rondetijden door te geven. En het ging er vooral om of Roest fouten kon vermijden die hij eerder wel maakte, bijvoorbeeld op de 10 kilometer op de NK afstanden van drie weken geleden. Toen maakte hij zijn race af met de armen op de bovenbenen, zo kapot was hij.

Die race leidde tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen, iets wat nog meespeelde in zijn toernooi van dit weekend. Zaterdag reed hij voor zijn gevoel geen beste 500 meter en zat hij op de 5 kilometer 5 seconden af van zijn standaard, zo rond de 6.10 minuut. Zijn 6.15 van zaterdag leidde tot een onbevredigend gevoel bij de drievoudig wereldkampioen.

Maar zijn twijfels waren te verklaren, aldus coach Orie. Hij ‘zigzagt’ heen en weer. “Sterke karakters hebben goede resultaten, maar ook zien ze de andere kant van de medaille. En hij maakt het nu mee dat op elke beweging van hem wordt gelet.”

Intern gebrom

Het interne gebrom had dit NK tegelijkertijd iets weg van luxeproblemen, zeker nadat Roest zondag de 1500 meter ‘gewoon’ won. Voor de laatste afstand had Roest daardoor 20 seconden voorsprong op Bosker en 42 op toen nog nummer drie Verweij. Een voorsprong die zo ruim was, dat hij de luxe had om de 10 kilometer rustig te beginnen. Hij kreeg van Orie taken mee om zichzelf af te leiden van alle twijfels in zijn hoofd, al betrapte hij zichzelf erop dat hij soms toch afdwaalde.

Uiteindelijk bleef hij elf honderdsten van een seconden af van een clean sweep, het winnen van alle afstanden, iets wat Sven Kramer in 2007 voor het laatst lukte. Een eindsprint bracht hem net niet voorbij Talsma, de Nederlands kampioen afstanden.

Het maakte hem eigenlijk niet uit. Natuurlijk was het winnen van alle afstanden ‘heel mooi’ geweest, maar het doel was ondanks een moeizaam weekend betrekkelijk eenvoudig bereikt. Voor het eerst werd hij Nederlands kampioen allround (in andere jaren valt het toernooi slecht in het schema en zodoende reed Roest jaren niet). Orie vond het een toernooi met ‘goed niveau’, zeker omdat de omstandigheden in Thialf niet optimaal waren. Roest durfde niet te zeggen waarom zijn voorsprong zo groot was.

Gelukkig voor hemzelf hield Roest ook op technisch vlak iets positiefs over aan een ‘niet zo goed’ weekend. De laatste ronde van de 10 kilometer was met 28.0 seconden bijzonder snel. “Toen dacht ik: o ik kan dit nog. Het zit er dus wel in.”

De Jong prolongeert titel na uitstappen Ter Mors Antoinette de Jong vierde haar titelprolongatie met een klein vuistje voor zichzelf en twee handen omhoog naar coach Jac Orie. Haar nationale titel was de derde in haar carrière. De Jong won het toernooi vooral op de tweede dag, waarin ze haar ‘vechtmodus’ aanzette. Vooral haar 1500 meter viel op. Daar reed ze haar grootste concurrente Jorien ter Mors bijna letterlijk uit het toernooi. De Jong won verrassend en ging daarvoor zo diep dat ze bijna moest overgeven. Ter Mors, toen nog leider in het klassement, had te weinig vertrouwen in haar voorsprong en besloot niet meer te starten. Ter Mors snapte de gefronste wenkbrauwen die die beslissing opleverde (ook bij onder meer De Jong en Melissa Wijfje), maar zei dat ze in haar eigen belang een keuze moest maken. “Ik wil op de 1000 en 1500 meter de beste van de wereld worden. Dan moet ik nu verstandig zijn en fit blijven. Iedereen heeft bij een keuze altijd een mening, waar ik ook voor kies.”

