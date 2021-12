Roest gaat naar Peking, maar zoekt nog altijd naar de topvorm

Met de handen op de knieën komt Patrick Roest over de finish van zijn 10 kilometer. Fysiek moe, nadat hij zich bijna over de kop heeft gereden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Hij eindigt achter Jorrit Bergsma (13.42,39) als tweede, in 13.50,84. Daarmee plaatst hij zich ook op de 10 kilometer voor Peking. Toch is hij nog steeds niet in de gewenste vorm.

Na drie jaar van bijna dezelfde seizoensopbouw doet Roest dit olympisch schaatsjaar iets anders. De reden daarvoor is dat hij in al die drie winters iedereen op afstand reed in het voorseizoen, maar op de belangrijkste titeltoernooien juist altijd werd verslagen.

Anders trainen

Het moest dus ook anders, om niet op de Spelen weer tegen een onverklaarbare muur aan te lopen. Hij ging in zee met een psycholoog. En ging anders trainen. Niet per se meer arbeid doen, maar verstandiger omgaan met zijn trainingsuren. Al sinds zijn jeugd heeft Roest de neiging om te veel te doen. Hij ging urenlang skeeleren, terwijl hij eigenlijk rustig op de fiets moest zitten. En als hij in een groep rijdt, samen met zijn ploeggenoten bijvoorbeeld, wil hij altijd winnen van zijn concurrenten.

Met het andere schema probeert trainer Jac Orie nu de topvormpiek van Roest later te leggen. Er wordt nog strakker gevaren op de beschikbare data van de testen die Roest regelmatig doet. De consequentie was alleen dat Roest zich moest neerleggen bij het feit dat het weleens minder kon gaan aan het begin van het jaar.

Het ging zelfs nog minder dan verwacht. Hij werd in Polen derde op de 5 kilometer, maar op de 10.000 meter in Noorwegen een week later slechts negende. Vooral die race hakte er mentaal in. Hij was ver verwijderd van de vorm die nodig was om in de buurt te komen van Nils van der Poel. Het sloeg op zijn gemoed, hij vloekte heel soms zelfs in teleurstelling – iets ongehoords voor de normaal zo rustige Roest.

Trend gekeerd

Toch leek in Amerika de trend gekeerd. Hij werd tweede op de 5 kilometer, achter alleen Van der Poel. En op het OKT won hij zondag de 5 kilometer, in een tijd ruim onder de 6.10 minuut, iets waar Roest een abonnement op heeft als hij in topvorm is.

Maar op de 10 kilometer blijkt dinsdag dat de basis nog fragiel is. Roest rijdt zich na acht kilometer stuk, al ‘ploft’ hij naar eigen zeggen ‘niet echt’. Na afloop zit hij minuten met Orie langs de kant. Een been opgetrokken, de rits van zijn pak half open. Meteen analyseren. Waar ging het mis?

Gat is te dichten

In de gangen van Thialf geeft hij een verklaring: hij is te snel vertrokken. Maar dat maakte voor nu niet heel veel uit. Voor Peking is hij geplaatst op de twee langste afstanden en hoogstwaarschijnlijk de ploegenachtervolging. Bovendien, zo zegt hij, is het gat naar Van der Poel te dichten. En het gat naar Bergsma ook. Die reed soeverein naar de zege en naar een plek in Peking, maar had geen idee wat de tijd waard was geweest. “Ik weet ook niet of Patrick helemaal vol heeft gereden.”

Boven Roest zijn hoofd, op een televisiescherm in de hal van Thialf, komt Van der Poel opeens in beeld. Hij mag bij de NOS de race analyseren. Van der Poel waardeert het dat Roest de wedstrijd volle bak reed. “Dat vind ik wel fijn om te horen”, riposteert Roest lachend. Hij heeft nog ruim een maand om beter te worden. “Want dit was geen piekvorm.”

Een schreeuw galmt door het lege Thialf: Kramer ontsnapt aan wat zijn laatste race had kunnen zijn

Niet winnaar Patrick Roest of nummer twee Jorrit Bergsma kreeg na de 5 kilometer op het OKT de meeste aandacht, maar Sven Kramer. In wat zijn laatste race had kunnen zijn, schaatste hij zich naar een derde plek. Daardoor staat hij met potlood op de lijst van schaatsers voor Peking.