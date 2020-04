Roep om afblazen profvoetbal, maar Uefa wil er voorlopig niet aan

Wees realistisch, laat het gezonde verstand zegevieren en stop definitief met dit seizoen, ook in het betaalde voetbal, dat geeft duidelijkheid. Die boodschap gaven vertegenwoordigers van diverse clubs woensdag af richting de KNVB. Vanuit onder meer ADO Den Haag, Fortuna Sittard en PEC Zwolle kwamen pleidooien om de eredivisie te beëindigen dit jaar.

Voorlopig zal dat besluit echter nog niet vallen. In een vergadering via een videoverbinding drong de Uefa er bij de 55 nationale bonden sterk op aan dat de profvoetbalcompetities toch worden afgemaakt. De deadline voor afronding van het seizoen is nu opgeschoven van 30 juni naar 3 augustus. Dat biedt eventueel de mogelijkheid om ook de Champions League en Europa League nog af te maken. De Uefa zou onder grote druk staan van Europese topclubs, sponsoren en televisierechtenhouders vanwege de vele miljoenen die op het spel staan. De schade voor alleen al het afblazen van de Engelse Premier League wordt op een miljard geschat. Voorlopig zijn de Europese toernooien voor onbepaalde tijd opgeschort. Ook interlands worden voor september niet meer gespeeld.

Eerst een periode van training

Wat het opschuiven van de deadline voor competities betekent voor spelerscontracten die per 30 juni aflopen kon de Uefa woensdag nog niet zeggen. Daarover wordt half april vergaderd. Volgens de KNVB betekent de verruimde termijn dat de eredivisie en eerste divisie uiterlijk in de tweede helft van juni hervat zouden moeten worden. Daarvoor zal eerst een periode van training van de clubs ingelast moeten worden. Dat kan sowieso niet voor 28 april. Maandag maakte premier Rutte bekend dat alle sportfaciliteiten tot die dag gesloten blijven en dat profvoetbal zeker tot 1 juni verboden is.

De KNVB werkt ondertussen ook aan het scenario dat de profcompetities definitief worden stopgezet. Daarvan worden alle consequenties, ook de financiële, alvast op een rij gezet, lieten Eric Gudde (directeur betaald voetbal KNVB), Matthijs Manders van de ECV (eredivisie) en Marc Boele van de CED (eerste divisie) in een verklaring weten.

‘Het moet afgelopen zijn met de onzekerheid’

Voor dit scenario gaan bij de clubs al diverse stemmen op. “Het moet afgelopen zijn met de voortdurende onzekerheid”, zei voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle in De Stentor. Hij adviseerde de KNVB om te stoppen met dit seizoen. “Met publiek afmaken lijkt me al geen realistische optie meer.” Ook Isitan Gün, eigenaar van Fortuna Sittard, pleitte voor het nietig verklaren van deze competitie. Hij ziet volgend seizoen graag een eredivisie van 20 ploegen, met de huidige nummers een en twee van de eerste divisie.

Veel clubs zitten met aflopende contracten van spelers die eventueel voor 30 juni nog verlengd moeten worden, terwijl de clubkas alsmaar leger raakt. Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, is er voorstander van het restant van de competitie te schrappen. “De kans is klein dat je nog met publiek kunt spelen en zonder publiek verliest het voetbal alle glans. Dat sentiment leeft breed onder supporters. Welk signaal geef je dan ook af aan de samenleving? Deze competitie is nu al een unicum waar geen winnaar aan te koppelen is. Neem de huidige ranglijst als uitgangspunt voor volgend seizoen”, zegt Timmermans, doelend op tickets voor Europese toernooien.

Niet alle fans gaan al zo ver. AZ-supporter Matthijs Keuning is voorzitter van Supporterscollectief Nederland en vindt het te vroeg voor een definitief besluit. “Ik hoop nog steeds dat de competitie wordt afgemaakt. We hoeven niets te overhaasten, er is nog tijd”, zegt Keuning. Zijn club AZ (in de huidige ranglijst achter Ajax tweede op doelsaldo) maakt nog kans op de landstitel.

Wimbledon afgelast vanwege coronavirus Wimbledon wordt dit jaar niet meer gehouden. Vanwege het coronavirus kan deze zomer in Londen niet worden getennist. De organisatie van het grandslamtoernooi gaat niet op zoek naar een andere datum. De volgende editie van Wimbledon is van 28 juni tot en met 11 juli 2021. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Wimbledon niet doorgaat. Voorlopig staat voor deze zomer alleen nog de Tour de France als groot evenement op de agenda. Woensdag werd ook bekend dat het tennistoernooi van Rosmalen dit jaar helemaal niet meer wordt gehouden. Wielerunie KNWU liet weten dat het NK wielrennen mogelijk wordt verplaatst van juni naar augustus. Als alternatief is nu het weekend van 7 tot en met 9 augustus gereserveerd.

Het profvoetbal wordt zeker niet voor 1 juni hervat. Ook wedstrijden zonder publiek zijn niet toegestaan. Valt de competitie nog uit te spelen?