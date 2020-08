Roelant Oltmans (66) gaat aan de slag bij Kampong met ‘de pure gedrevenheid’ van Dick Advocaat

Veertig jaar zit hij nu in het vak maar onverminderd gretig begon Roelant Oltmans maandagavond aan een nieuw avontuur als hockeycoach. De ervaren rot uit Oegstgeest leidde de eerste training van hoofdklasser Kampong, landskampioen in 2017 en 2018. Oltmans tekende bij de Utrechtse club voor vier jaar. De man die in het vorige millennium de Oranjevrouwen en -mannen naar wereldtitels en olympisch goud (1996) leidde en daarna bondscoach was in tal van landen, liet onlangs zijn contract als bondscoach van Maleisië ontbinden.

Waarom heeft u dit besluit genomen?

“Het zal iedereen duidelijk zijn dat de wereld dit jaar ongelooflijk is veranderd. Dat heeft mij nadrukkelijk aan het denken gezet. Wilde ik blijven leven zoals ik dat de afgelopen acht jaar deed, waarbij ik nauwelijks thuis bij mijn familie in Nederland was? Nee, dat wilde ik niet meer. Bovendien heb ik dit jaar nog geen wedstrijd gehad. Het was alleen maar trainen om te trainen. Ik had al aangekondigd dat ik mijn contract niet meer zou verlengen toen Kampong mij benaderde. Dat is een heel bijzonder en mooi team met zeven internationals en de beste keeper ter wereld (David Harte, red.). Het geraamte is goed, maar er zijn ook zeker nog stappen mee te zetten.”

Hoe is er gereageerd in Maleisië?

“Met gemengde gevoelens, zullen we maar zeggen. Voor mij was het een goed moment om te stoppen. Met de uitbraak van Covid-19 kun je niet meer vrij reizen. De maatregelen in Maleisië zijn vele malen strenger dan hier. Ik heb een aantal keren in lockdowns gezeten en in quarantaine. Dat wil ik niet meer. Bovendien is het raar om niet naar een groot evenement toe te werken. Het eerste internationale toernooi staat nu voor november gepland maar ik heb er grote twijfels bij of dat doorgaat.”

Uw voorganger bij Kampong, Alexander Cox, kondigde in januari op zijn 42ste plotseling aan te willen stoppen als coach omdat hij het ritme van het tophockey te intensief vond. Waarom houdt u het wel vol?

“Alexander zei in een interview dat hij met jaloezie naar Dick Advocaat en mij keek, omdat wij nog steeds een enorme gedrevenheid en ambitie hebben. Die kon hij bij zichzelf niet meer vinden. Het allerbelangrijkste is dat je eerlijk naar jezelf bent en dat is hij. Ik ben gewoon een liefhebber. Ik ben altijd aan het kijken hoe ik dingen naar mijn hand kan zetten. Hoe ik een team toch weer wat beter kan maken door er een ander sausje overheen te gooien. Dat wakkert mijn enthousiasme steeds weer aan.”

De Dick Advocaat van het hockey?

“Daar wil ik me niet mee vergelijken. Voetbal is een heel andere wereld. Maar ik herken wel zijn pure gedrevenheid. Hoe gaan we de tegenstander pootje lichten? Met die vraag hoop ik nog járen bezig te zijn. Als ik die passie niet meer voel, stop ik.”

