Roel Boomstra, de beste dammer ter wereld, stopt ermee, mede omdat er geen Russen mogen meedoen

Is dit stoppen op het hoogtepunt?

“Ja, dat lijkt me wel. Ik heb jongensdromen kunnen vervullen. Ik wilde al met een maatschappelijke carrière beginnen, en dat is een belangrijke reden voor mijn besluit. Maar er spelen wel meer zaken een rol.”

U stopt mede omdat de ‘internationale concurrentie is uitgedund’, zoals u maandag in een verklaring zei.

“De beste spelers in de top, de Russen, mogen niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, al weet ik dat de meeste Russische dammers daartegen zijn. Ik ben het eens met de schorsing, maar het is wel zonde dat de mooie ‘strijd’ tussen de oudere, ervaren Russen en de jongere Nederlanders niet door kan gaan.”

U ageert tevens tegen de professionaliteit in de damsport. Kunt u dat uitleggen?

“In Nederland is het echt goed geregeld bij de bond. Maar bij internationale toptoernooien ontbreken vaak in mijn ogen simpele basisvoorwaarden. Ik vind bijvoorbeeld dat een locatie groot genoeg moet zijn, met frisse lucht. Als het buiten warm of koud is, moet de temperatuur worden geregeld. Er moet duidelijkheid zijn over de datum van een wedstrijd en over de wedstrijdvoorwaarden.

“Dat soort dingen zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is het alleen niet. Ik stelde mezelf steeds vaker de vraag: waarom moet dat op deze manier? Lang heb ik dit intern geprobeerd aan te dragen. Dat leek mij passend. Maar nu hoop ik die boodschap nog mee te geven en ik hoop dat er een slag in wordt gemaakt.”

Wat gaat u nu doen?

“Ik heb tijdens mijn carrière mijn studie kunnen afmaken. Dat was in de zomer van 2020. Daarna ging ik in ieder geval nog één WK doen (hij won in januari in Eindhoven, red.). Vanaf dat moment heb ik mezelf vaak afgevraagd: wat is wat ik nu wil? Nu ga ik in Groningen programmeren. Of eigenlijk kijk ik na wat programmeurs hebben gemaakt. Daar heb ik erg veel zin in.”

Het lijkt alsof de negatieve gedachten over de damsport uw hele carrière op dit moment wegdrukken. Voelt dat zo?

“Nee, zeker niet. Ik kan echt genieten van wat ik heb bereikt. Ik heb alle toernooien meerdere keren gespeeld, en alles wat ik wilde bereiken ook behaald. Daar ben ik heel trots op. Het is een keuze uit luxe. Dammen op dit niveau was een voorrecht.”

