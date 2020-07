Roeier Maarten Hurkmans: ‘Ik wil dat rolmodel voor biseksuelen zijn’

Waarom besloot je je geaardheid juist nu publiekelijk te maken?

“Ik liep er al een tijdje mee rond. Vanaf de zomer van 2018, toen duurde het nog een jaar voordat ik wist hoe het zat. Voor mij was het een opsomming van dingen, ik voelde mij naast vrouwen ook aangetrokken tot een man. Maar ik wist niet goed op welke manier ik het wereldkundig moest maken. Daarom ben ik de laatste tijd met wat mensen binnen het roeien gaan praten en die zagen in mij een rolmodel. Dat had ik nooit zo bedacht, maar wel dat ik mensen wil helpen. En natuurlijk heeft het te maken met alles wat er nu gebeurt in de wereld. De Black Lives Matter-beweging kun je gedeeltelijk ook spiegelen aan de lhbti-gemeenschap. Ook wij worden soms als minderwaardig gezien. Ik hoop dat ik daar iets aan kan veranderen. Dat mensen anders gaan denken. Onze generatie moet het normaal gaan vinden. Social media met zijn influencers is een goed podium. Al zullen sommige groepen het nooit accepteren.”

Hoe wil je dat gaan bewerkstelligen?

“Als organisaties mij nu gaan vragen om iets voor hen te doen, sta ik daar zeker voor open. Dan ben ik dat rolmodel. Voor mij was het een vrij gemakkelijk proces. Mijn ouders hebben er nooit een punt van gemaakt. Mijn moeder was verbaasd dat ze het nooit had gemerkt. Mijn broer, zusje en ik zijn opgevoed dat alles normaal is, ook homoseksualiteit. Onwetendheid speelt een grote rol. Maar het belangrijkste is dat mensen het niet bij mij verwachten Waarom ben ik niet het stereotype? En dat is precies waarom ik ervoor uitkom. Ik weeg 110 kilo en meet 2.01 meter. Behoor tot de wereldtop in het roeien. Van de buitenkant zou je het nooit zien. En zo is het met de overgrote meerderheid.”

Waarom is het dan nog steeds een uitzondering in de sportwereld?

“Het stigma is nog altijd dat homo’s niet goed zijn in sport en zwakker dan de rest. De norm is hetero. Dat geldt voor de hele maatschappij. Als jij geen contract krijgt omdat je op mannen valt, zou ik ook twee keer nadenken om dat bekend te maken. Of als sponsoren afhaken of je niet meer wordt uitgenodigd voor evenementen. Het roeien kent een open cultuur, wat je bent doet er minder toe. In vrijwel alle sporten zijn mannen nog steeds bang voor de gevolgen. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen schelden met homo, flikker of poot om aan te geven dat iets minderwaardig is. Sukkel of klootzak, kan ook toch?”

Hoe reageerden je collega’s binnen het roeien?

“Ik heb het begin dit jaar verteld tijdens een teammeeting. Ik gooide het eruit. Dat vond ik wel spannend, maar niemand maakte er een punt van. Veel waren verrast, anderen minder. Met sommige jongens praat ik er ook regelmatig over. Ze vinden het een interessant onderwerp. Alle roeiers zijn deze week wel even naar mij toegekomen om te zeggen dat ze het knap vonden. Maar ook vreemden die hebben gereageerd omdat ze in hetzelfde schuitje zitten. Als ik een iemand kan helpen, ben ik tevreden. Ik heb honderden reacties gehad, ook van andere topsporters, maar die ken ik lang niet allemaal. Alleen geen respons vanuit NOC-NSF. Dat vind ik vreemd, aangezien zij dit ook een belangrijk thema vinden.”

