Roeicoach in quarantaine: ‘Of ik hier nou húp roep of langs de baan, het helpt allebei niet.’

Een typische Japanse hotelkamer. Drie bij drie, met klein halletje, twee bedden, een kapotte televisie en een lege ijskast. Maar wel een kamer met een opmerkelijk snelle internetverbinding, waardoor Josy Verdonkschot zijn roeisters vanaf laptop en telefoon precies kon volgen. De hoofdcoach van de vrouwenroeiploeg zit in afzondering, nadat hij een paar dagen geleden positief testte. En dus moest hij de mooiste roeidag in de olympische geschiedenis van afstand volgen.

Dat vond hij niet erg. “Of ik hier nou húp roep, of langs de baan. Het helpt allebei niet.”

De besmetting van de coach, roeier Finn Florijn en een staflid zorgde ervoor dat Nederland de afgelopen dagen met argwaan werd bejegend. Als de concurrentie een oranje truitje ontwaarde dan gingen de stekels uit, werd het team uitgejouwd en beschimpt. Dat schroeide en deed pijn, en ging soms voorbij aan de grenzen van het betamelijke. Maar het inspireerde ook, bleek woensdagmorgen in Tokio: Oranje toonde met een gouden medaille, twee zilveren en een bronzen plak dat tegenslag haar niet uit evenwicht brengt.

Daarmee werd een winderige ochtend in een industriële uithoek van Tokio de meest succesvolle ooit. Niet eerder haalde Nederland meer dan drie roeimedailles op één OIympische Spelen.

Verdonkschot zag het op zijn laptop allemaal gebeuren. Om precies te weten hoe de boten van de Nederlanders ervoor lagen, had hij ook zijn telefoon aangezet. Daarop zag hij exact de posities van de oranje vloot. Zag hij de gouden medaille van de mannen in de dubbelvier en het zilver van Melvin Twellaar en Stef Broenink in de dubbeltwee.

Maar bovenal lette hij natuurlijk op zijn ‘eigen’ vrouwen: de vrouwen vier-zonder (Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester) wonnen zilver, nadat Roos de Jong en Lisa Scheenaard in de dubbeltwee al een bronzen plak hadden gepakt. Maar op de negen vierkante meter van zijn quarantainehotel gingen de gedachten ook uit naar de vrouwen die het woensdagmorgen net niet haalden: de meiden in de dubbelvier, die hun finale kansloos als zesde afsloten.

Verdonkschot: “Als roeicoach ben je er vooral mee bezig om je sporters zo goed mogelijk geprepareerd aan de start te krijgen. En of je dan op de baan bent, of hier in een hotelkamer, dat maakt niet zoveel uit. Dat beleef ik op dezelfde manier. Maar na afloop wil je er zijn voor de roeiers met wie het niet zo heel goed is gegaan. Kijk: ik denk dat de vier zonder en de dubbeltwee zich prima hebben vermaakt na de wedstrijd. Die hebben mij niet nodig. Voor de andere vrouwen is het vervelend dat je er niet bent.”

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester tonen het zilver dat ze veroverden in de dubbelvier. Beeld AP

De Nederlandse roeiers bleken in Tokio goed geluisterd te hebben naar de lessen van hun coaches. De afgelopen dagen waren niet gemakkelijk voor ze, nadat ze de paria’s van de internationale roeiwereld werden. De boodschap was: maak je druk om de dingen waarop je invloed hebt en verspil geen energie aan andere zaken. Dat was best lastig, zeker na de drie positieve gevallen. Ymkje Clevering: “Het was moeilijk: iedere dag hadden we een test. Dan werd er op de deur van ons appartement geklopt en moesten we maar afwachten wat er nu weer gezegd zou worden. Soms was het dan de schoonmaakploeg. Dat waren best spannende momenten.”

Toch hielden de roeiers zich goed. Of, zoals Tone Wieten, bemanningslid van de gouden vier het zei: “Het is een beetje zoals drijven op zee. En dat je dan ziet dat er een heel grote golf op je afkomt. Dan kun je in paniek raken en die golf proberen te ontwijken, of je laat je meevoeren en ziet waar je uitkomt.”

Zijn gouden boot kwam ook op de eerste 500 meter van de race nog een klein golfje tegen toen Dirk Uittenbogaard met een misslag de boot uit balans bracht. “Dat was wel een momentje van paniek”, zei hij na afloop. “Gelukkig konden we ons herpakken en weer rust in de boot krijgen.”

De koppen bij elkaar gestoken

Met de eerste gouden medaille in 25 jaar tot gevolg. Een medaillewinst die amper leek door te dringen tot de vier roeiers van het vlaggenschip van de Nederlandse ploeg. “We hebben eigenlijk twee wedstrijden gevaren”, zei Uittenbogaard. “Het was iedere dag overleven om de volgende dag te halen en toen kwam er vandaag ook nog een een échte wedstrijd bij. En die hebben we gelukkig gewonnen.”

Aan hun medaille ging een traject van vernieuwing en verandering vooraf. Na het desastreus verlopen WK van 2018 in Plovdiv staken de mannen de koppen bij elkaar en besloten het anders te gaan doen. “We hebben sindsdien echt héél hard getraind”, zei Tone Wieten gisteren, met een gouden medaille om zijn nek. “We zijn tot het randje gegaan en soms erover. Want pas als je weet waar het randje zit, kun je er net onder blijven. En als je dat dan structureel doet, dan kan er wat moois ontstaan.”

Verdonkschot zag de glorieuze zege vanaf zijn bed, in de wetenschap dat hij nog een paar dagen moet wachten op verlossing.

Morgen wordt hij weer getest.

Zevende coronageval, weer in roei-equipe In de Nederlandse olympische ploeg is woensdag een zevende coronageval vastgesteld. Het gaat om het vierde geval in de roeiploeg: Isabelle Jacobs, de assistente van roeicoach Josy Verdonkschot. De hoofdtrainer van verschillende vrouwenboten zit al een paar dagen in isolatie. Ook Jacobs is in quarantaine gegaan. Haar taken worden overgenomen door andere collega’s, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC-NSF. Eerder werden ook skiffeur Finn Florijn en een ander staflid van de roeiploeg positief getest op Covid-19.

