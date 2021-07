Rode oortjes na mijn coming-out op de Spelen

Er loopt iemand langs mijn tafeltje. Hij draagt een mintgroen T-shirt en aan zijn riem bungelt een walkietalkie. De man wijst me erop dat mijn mondkapje niet helemaal goed zit, en of ik als de wiedeweerga dat ding netjes over neus en lippen wil draperen. Hij kijkt er streng bij en wekt niet de indruk dat hij op enig weerwoord zit te wachten. In de grote olympische perszaal in Tokio gelden nu eenmaal strenge regels. En het correct dragen van een mondkapje is daar een belangrijk onderdeel van.

Daarin schuilt een klein gevaar voor de ongeoefende mondkapdrager. In het uiterst warme en vochtige klimaat van Japan, blijken de elastiekjes die achter de oren gaan, grote schade toe te brengen. En al helemaal als je zo'n ding 18 uur per dag moet dragen.

Aanvankelijk durfde ik er niet over te spreken. Bang om als een notoire zeurkous te worden gezien, die zoiets simpels als het dragen van een mondkapje tot een probleem zou verheffen. En dat op een toernooi met veel grotere problemen. Wat zijn nu een paar pijnlijke oren in een olympische wereld die wordt gekenmerkt voor de angst voor een oprukkend en muterend virus?

Toen ik het onderwerp toch maar voorzichtig ter sprake bracht, bleek het onder collega's een breed gedragen - maar net zo breed verzwegen probleem. Mijn coming-out zorgde voor opluchting merkte ik: eindelijk kon het besproken worden.

Ergonomische aanpassingen

In de persbus valt op dat journalisten aan het experimenteren zijn geslagen. Zo zit naast me een man met een mondkapje dat hij bovenop zijn hoofd in een soort knotje heeft geknoopt. En, nu ik er eenmaal op ben gaan letten, blijkt er een ongelofelijke diversiteit aan mondkapjes te bestaan die de oren vrijhouden. Ze waren er hier in Japan schijnbaar al eerder achter dat voor het fulltime dragen van zo’n ding ergonomische aanpassingen nodig zijn.

En toch. Ik besef dat het kleine probleempjes zijn, op deze Spelen van de aanpassingen. Zo reed de BMX’er Niek Kimmann maandag tijdens een training tegen een plots overstekende official aan. De tumultueuze tuimeling leverde hem een scheur in zijn knieschijf op. Het doet pijn, schreef hij op sociale media, maar hij zal donderdag starten.

Kom ik aan met m’n zere oor.