Robert Gesink over Jumbo-Visma: ‘We waren een ploeg van volgen, nu nemen we verantwoordelijkheid’

Jij bent iemand die is meegegroeid vanuit de Rabobank-ploeg naar de huidige organisatie. Hoe belangrijk is deze zege van Roglic voor het team?

“Dit is een enorme beloning voor allen die dit proces in gang hebben gezet. Dat is zeker niet alleen deze drie weken. Met onze fietsen, de coaching, de voeding waar wij veel mee bezig zijn. Tijdens de koers kennen wij letterlijk elke meter van het parcours. Dat is in veel ploegen wel anders.

“We hebben in de Rabo-tijd wel gehad dat succes een belemmering was voor verdere ontwikkeling. Als er een probleem was met de banden en we gaven dat aan, dan kreeg je te horen dat Oscar Freire net Milaan-San Remo had gewonnen, dus dat het niet zo erg kon zijn. Voor zoiets ben ik bij dit management niet bang. Zaterdag ging het in de bus al over volgend jaar en over hoe de ideale ploeg er dan uit zou kunnen zien. Dit succes geeft moraal om de ontwikkelingen door te zetten.”

Wat is de verandering ten opzichte van toen?

“De mentaliteit is anders. Je was een van de kleine jongetjes van de klas die het best knap deed, maar vooral bezig was met nadenken waar de concurrentie het jou moeilijk ging maken. Nu doen we hetzelfde spelletje, maar hebben we het over plekken waar wij de anderen pijn gaan doen.

“Dat kan niet zomaar. Je moet ook de power in huis hebben. Toen ik klassementen reed, hadden we bij wijze van spreken één man die me afzette. Nu hebben we kracht op het vlakke met Tony Martin en met Sepp Kuss, George Bennett en mijzelf zijn we bergop sterk. Deze Vuelta hoefden we geen moment te schreeuwen naar elkaar. Bij elke demarrage van Movistar zat er als een duveltje uit een doosje een geel mannetje bij. Dat zie je niet altijd op televisie, maar dat we dat kunnen, is een kenmerk van deze ploeg.”

Wat merk je dan in het peloton. Is dat macht? Respect?

“Ik ken inmiddels best wat mensen in het peloton en we hebben het er ook buiten het fietsen wel over. Je merkt dat er spanning in het peloton komt als wij van voren gaan zitten. We waren een ploeg van volgen, nu nemen we verantwoordelijkheid.”

Jij bent dankzij het succes van de ploeg in een nieuwe rol gegroeid. Van kopman tot knecht. Hoe zie jij dat?

“Een aantal jaar geleden heb ik al aangegeven dat ik m’n plek wist en dat ik meer voor etappezeges wilde gaan. Nu is die mogelijkheid er ook wel een beetje uit met de klasse die we nu in huis hebben. Natuurlijk is het anders dan zelf voor het klassement rijden, maar ik heb hier veel voldoening uit gehaald. Ik wil eigenlijk zeggen dat je dit nooit meer gaat meemaken. Maar we zitten als ploeg in de lift en ik blijf nog twee jaartjes. Dus wellicht komen er nog meer kansen.”

Roglic komt vaak over als een stille jongen. Hoe zie jij hem?

“In zijn eerste jaren heb ik wat rondjes bij hem op de kamer gelegen en was hij redelijk op zichzelf. Nu is hij wel een persoonlijkheid binnen de ploeg. Zaterdag ook: hij komt naast me rijden en zegt dat hij voor ons wil winnen. Dat hoeft hij niet te zeggen, maar het is heel anders als hij naast je fietst en zegt: ‘Joh, Gesink, ik voel me vandaag niet zo goed en de benen doen pijn’. Dat maakt het fijn om voor hem te rijden. Hij geeft ook veel terug. Toen hij in de Emiraten won, kregen we een flesje wijn. En na de Tirreno-Adriatico een dagje weg. Het is een heel schappelijke kerel.”

