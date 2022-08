Robert Gesink na zege Jumbo-Visma naar leiderstrui Vuelta in Utrecht

Al bij het eerste meetpunt was duidelijk dat de favoriete Nederlandse ploeg voor het massaal opgekomen publiek op koers lag voor de winst in de openingsetappe in Utrecht. In het zicht van de finish bij de Jaarbeurs ging Gesink voorop rijden om - volgens afspraak- als eerste renner van de ploeg over de streep te gaan. Daardoor mag de ervaren Achterhoeker zaterdag in de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht in de rode leiderstrui starten. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij in de eervolle trui van de klassementsleider van een grote ronde rijdt.

Gesink was jarenlang de hoop van de Nederlandse wielerfans in de grote rondes. De Achterhoeker werd een keer vijfde en een keer zesde in de Tour de France en won in de Vuelta van 2016 een rit naar de top van de Aubisque. Gesink kende ook de nodige tegenslag in zijn carrière, als renner en privé, maar vocht altijd weer terug. De laatste jaren reed hij vooral in dienst van anderen. De waardering voor hem in de ploeg is groot, waardoor de rode trui hem in Utrecht werd gegund.

Donderdag wilde hij nog niet over het leiderstrui-scenario speculeren. “Zoiets is moeilijk te plannen, je moet ook net goed uitkomen bij de finish. Als je als een dood vogeltje achteraan hangt zal dat niet lukken.” Maar Gesink maakte vrijdagavond een goede indruk. Hij was een van de locomotieven van de ploeg.

Orkaan van geluid

Jumbo-Visma was als laatste van de 23 ploegen van start gegaan voor de rit over 23 kilometer, dwars door Utrecht. Het publiek, dat op veel plekken rijen dik langs het parcours stond, zorgde voor een orkaan van geluid als de geelzwarte formatie voorbij reed. Vooral Edoardo Affini, Rohan Dennis, kopman Primoz Roglic en Gesink waren de hardrijders van de ploeg.

Eerste prioriteit van Jumbo-Visma was Roglic meteen tijd te laten winnen op de concurrentie. De Sloveen gaat op jacht naar zijn vierde Vueltazege op rij. Het tweede doel was Gesink in de rode trui te helpen. Uiteindelijk realiseerde Jumbo-Visma een tijd van 24 minuten en 40 seconden. Ineos Grenadiers werd tweede met een tijd van 24.53. Quick-Step - Alpha Vinyl zat daar 1 seconde achter.

De start van de Vuelta brengt tienduizenden wielerfans op de been. De fans kijken naar het warmrijden van de teams. Beeld Olaf Kraak

Zaterdag wordt de rit Den Bosch-Utrecht verreden. De zogenoemde scherprechter van deze etappe is de ‘Alto de Amerongse Berg’, de klim op de Utrechtse Heuvelrug. Volgens de Spaanse organisatie zitten er stukken met een stijgingspercentage van 14 in. In werkelijkheid komt de klim nauwelijks boven de 5 procent uit. Maar er kunnen wel de eerste punten voor de bergtrui worden verdiend. Een aantal Nederlandse renners heeft de ambitie als eerste boven te zijn. Toen het aan Jetse Bol werd gevraagd, verscheen een veelbelovende glimlach op zijn gezicht.

Zondag rijdt het peloton van 184 renners door Brabant, met start en finish in Breda. Naar schatting worden in totaal bijna 400.000 bezoekers langs de route verwacht.