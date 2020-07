Robert Gesink blijft in de teambubbel, tot en met de Tour

In het ideale scenario vóór de uitbraak van het coronavirus zou Robert Gesink inmiddels vier dagen in de wetenschap zijn dat hij zijn kopman naar de eindzege in de Tour de France had geleid. In plaats daarvan plaatst de 34-jarige Gesink deze foto’s van hemzelf en ploeggenoten op trainingskamp in het Franse Tignes, vol hoop dat die ideale situatie nog komt.

De ‘nieuwe’ Tour start op 29 augustus. De verplaatsing past bij het totaal op zijn kop gezette seizoen 2020. Net als iedereen merkte Gesink de gevolgen van het coronavirus, al was dat niet alleen maar slecht. Al bijna vijftien jaar is hij profrenner, maar nooit eerder was hij tijdens een seizoen zo lang bij zijn kinderen. “Het klinkt raar voor mij, maar ik vond het lekker om eens een langere periode in mijn eigen bed te slapen en niet uit de koffer te leven. Het was wel verfrissend.”

Meer dan een maand zat hij wel gedwongen thuis, omdat in Andorra, waar hij woont, tijdens het hoogtepunt van de crisis in Europa niemand naar buiten mocht. Boodschappen liet hij thuis bezorgen en hij zat uren op zijn luxe hometrainer. “Dat was eigenlijk vooral om nog enigszins voldaan de dag door te komen. Gelukkig konden we ook veel met de kinderen doen. Huiswerk maken en heel veel Uno en Rummikub spelen, dat vinden ze leuk.”

Gesink spreekt van een ‘scary’ situatie, zoals die zich de afgelopen maanden heeft ontvouwd. “Als ik dan hoor dat in Spanje een toename is, dat je verplicht een masker moet dragen; het virus moet geen vaart gaan nemen. Ik ben ook maar gewoon mens. Ik wil ook gewoon een koffie kunnen bestellen en gewoon in de rij kunnen staan zonder van de persoon voor me te denken ‘o, dat is er weer een.’”

De Ronde van de Provence was in februari Gesinks laatste wedstrijd. Naar de uiteindelijk halverwege afgelaste rittenkoers Parijs-Nice ging de ploeg om veiligheidsredenen niet. Een groot gedeelte van het peloton reed daar toch. “Ik vond het onverstandig en heel amateuristisch dat de wielerwereld niet één lijn koos en de organisatie, de ASO in dit geval, niet zei: dit doen we niet.”

Robert Gesink, hier vorig jaar in de Vuelta Beeld BSR Agency

De ergste sport voor corona

Want het wielrennen, zijn sport, vervult een vreemde rol in de crisis, zegt Gesink. “Eigenlijk zijn wij als sport het ergste wat kan gebeuren: van over de hele wereld komen mensen naar één plek. Dat leek onverstandig in maart, en dat lijkt nu ook onverstandig.”

Tegelijkertijd biedt dat gegeven ook vertrouwen, zegt Gesink telefonisch, terwijl in Tignes zijn coach Merijn Zeeman ‘al zingend’ langs loopt. “Als ons spektakel door de experts het groene licht krijgt, is dat een goed teken voor de hele situatie waarin we zitten. Nu alles wat rustiger is en langzaamaan de hele wereld opstart, mensen weer uit eten mogen en rond mogen gaan, zou het fijn zijn als sport ook op normale manier door kan gaan.”

Aan teams en individuele renners is gevraagd veel maatregelen te nemen. De internationale wielerunie UCI publiceerde onlangs een tweede update van de regelgeving. Jumbo-Visma zelf gaat ook ver. In het hotel waar het team verblijft ‘vloeit de handgel rijkelijk’, wordt meerdere keren per dag temperatuur gemeten en heeft iedereen een eigen kamer. “En als we een klim op fietsen, stoppen we niet op de top, waar alle toeristen staan. We rijden eerst een halve kilometer naar beneden voor we een jasje aantrekken.”

De bubbel van het team

Dit alles is bedoeld om in de zogenoemde teambubbel gezond te blijven. Als het goed is, blijft de bubbel van het team tot en met de Tour intact. De ploeg gaat vanaf Tignes naar de Tour de l’Ain, niet ver van het Franse skidorp. Daarna staat de Dauphiné nog op het programma. De twee weken voor de Tour zit de ploeg wederom in Tignes. Tijd voor familie is er bijna niet. “Het is het plan om het gezin tussen hier en de Tour de l’Ain nog even te zien. We moeten onze steentjes allemaal bijdragen. Ik wil ook niet degene zijn die de bubbel doorprikt, zeg maar.”

Maar uiteindelijk, zo zegt Gesink, is het aan experts om te bepalen of een wedstrijd door kan gaan. “Ik laat het aan de experts over, laat mij maar over wielrennen praten.”

Een Tour van hoog niveau

De wielrenner Gesink moet in de Tour dezelfde rol spelen zoals dat voor corona is bedacht. Hij is een van de wegkapiteins voor de drie kopmannen: Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Een van hen moet winnen in een Tour die naar verwachting van zeer hoog niveau gaat zijn. Om meerdere redenen, maar ook omdat teams van juist die wedstrijd het doel maken. Gesink: “Vooral omdat we niet weten wat daarna gebeurt.”

Ondanks het feit dat de door elkaar gehusselde kalender ‘voor een x-aantal verrassende winnaars’ gaat zorgen, wordt de Tour redelijk rechtlijnig. “Die wordt gewonnen door een van de namen die je nu ook al kan invullen. Daar past een van onze renners zeker bij.”

Mocht de Tour worden gewonnen door een van de kanshebbers uit zijn ploeg, dan is het ook voor Gesink een kroon op zijn carrière, zegt hij. “Of ik dan stop? Nee zeker niet. Ik wil zeker nog een paar jaar door. Ik ben toch nog niet zo oud?”

Robert Gesink genoot als teamgenoot van winnaar Primoz Roglic van de Vuelta. De ervaren Achterhoeker maakte de Rabobank-tijd mee, de magere jaren rond 2012 en nu het succes van Jumbo-Visma. Een interview na die Vuelta. ‘Van deze gaan we heel erg genieten.’