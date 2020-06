Robben werkt aan comeback bij zijn jeugdliefde FC Groningen: ‘Dit is een boost voor de eredivisie’

De 36-jarige Robben maakte zijn opmerkelijke besluit zaterdag bekend via een videoboodschap. De in het Groningse Bedum geboren en getogen ex-international zette vorig jaar bij Bayern München een punt achter zijn carrière. De afgelopen tijd is het echter weer gaan ‘kriebelen’, aldus de vleugelaanvaller. De actie van supporters van FC Groningen ‘Arjen, volg je hart’ heeft hem misschien wel over de streep getrokken, zegt hij in de video.

Het nieuws leidde bij FC Groningen meteen tot een run op seizoenkaarten. In de eerste anderhalf uur werden al 170 nieuwe seizoenskaarten verkocht. Amper twee uur na de aankondiging van Robben meldde de eredivisieclub problemen te hebben met de website waarop fans zo’n kaart kunnen bestellen. ‘Vanwege de grote belangstelling voor seizoenkaarten hebben wij problemen met de online kaartverkoop. Er wordt hard aan gewerkt! We hopen op begrip’, schrijft de club bij een foto van Robben, met in z’n handen een shirt van Groningen. Vrijdag stond de teller op zo’n 8000 verkochte seizoenkaarten.

“Dit is echt bizar, te gek van woorden. Dit is de droom die je niet meer durfde te dromen. Dit betekent echt heel veel. Voor de club, voor Groningen, voor mij. Mijn zoontje van veertien appte meteen: eindelijk kan ik Robben nog in het echt zien, en nog in het shirt van Groningen ook", is de reactie van John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging. Hij was zaterdagmiddag met vertegenwoordigers van andere supportersgroepen nog in stadion Euroborg. “Wij werden bedankt door de club voor onze steun. We kregen een cadeautje in handen maar dat mochten nog niet openmaken. We moesten eerst naar een filmpje kijken. Daarin vertelde Robben het nieuws. Het cadeau bleek een shirt van FC Groningen te zijn met zijn naam er al op. Ik zag om me heen mensen met tranen in de ogen, het kippenvel stond tot in mijn nek”, vertelt De Jonge.

In de video vertelt dat hij op 12-jarige leeftijd bij de club kwam en als zestienjarige al zijn debuut maakte tegen Feyenoord in het Oosterparkstadion. Op zijn achttiende vertrok hij al naar PSV, waarna hij bij Chelsea, Real Madrid en tien jaar Bayern München speelde. In totaal speelde hij 96 interlands.

“Achtien jaar na mijn vertrek met een mooi voetbalavontuur achter me komen we terug naar huis”, zegt Robben in de video. “Helaas leven we in een bizarre tijd van crisis. Ook FC Groningen heeft het niet gemakkelijk. Maar het is geweldig om te zien hoe iedereen de club blijft steunen. Ik heb zelf ook meegedaan om acties en heb ook nagedacht wat ik nog meer zou kunnen doen. Ik heb veelvuldig overleg gehad met mensen binnen club maar misschien wel het meest geluisterd naar de supporters met hun actie ‘Arjen volg je hart’. Ik werk nu aan een terugkeer bij FC Groningen. Of het gaat lukken weet ik nog niet. Maar het zal niet aan mijn inzet en motivatie liggen. Fysiek is het een pittige uitdaging, maar ik werk er achter de schermen hard voor.”

FC Groningen maakt financieel zeer zware tijden door. De coronacrisis kostte de club zo’n vijf miljoen euro. Recent zijn elf medewerkers ontslagen. De begroting voor de spelersgroep gaat met enkele miljoenen euro’s terug. Robben zegt in de video dat het de bedoeling is dat hij al bij de eerste training voor het nieuwe seizoen aansluit bij de selectie. “Het is een droom om uiteindelijk weer te spelen in het shirt van FC Groningen. Zo ver is het nog niet. Maar dromen mag. En dat doe ik, nog steeds”, zegt Robben.

De supporters hadden vorig jaar een actie opgezet om Robben terug te halen. De Jonge: “Hij besloot te stoppen. Dan verwacht je dit niet meer. Je ziet niet veel spelers die na een jaar weer beginnen. Hij doet het om de club te helpen. Dit noem je nou clubliefde. Het is een heel grote geste.” De voorzitter van de supportersclub ziet het ook als een impuls voor de eredivisie. “Toen Kuyt terugkwam en later Van Persie bij Feyenoord vond ik dat ook prachtig. Dat zijn idolen, die onbereikbaar geworden leken voor de eredivisie. Van de terugkeer van Robben krijgt de eredivisie zeker een boost. Dit gaat de wereld over.”

De carrière van Arjen Robben: De periode en club met het aantal gespeelde wedstrijden en tussen haakjes het aantal gemaakte doelpunten. 2000–2002 FC Groningen, 46 (8) 2002–2004 PSV, 56 (18) 2004–2007 Chelsea (Engeland), 67 (15) 2007–2009 Real Madrid (Spanje), 50 (11) 2009–2019 Bayern München (Duitsland), 201 (99) 2020–2021 FC Groningen, 0 (0) Ook speelde Robben tussen 2003 en 2017 96 keer voor het Nederlands elftal. Hij scoorde 37 keer. Hij won in totaal dertig prijzen bij zijn clubs. Zo won hij met PSV en Real Madrid één keer de landstitel, bij Chelsea twee keer en bij Bayern München zelfs acht keer. Met die club won hij in 2013 ook de Champions League door in de finale het winnende doelpunt te maken tegen rivaal Borussia Dortmund.

Lees ook: Arjen Robben is de grootste van zijn generatie

De voetballer die precies een jaar geleden bekend maakte zijn carrière te beëindigen, was niet alleen de grootste van Nederlands vorige generatie, maar ook de verstandigste, schrijft Henk Hoijtink.