RKC’er Anita mag tot zijn trots spelen voor Curaçao: ‘Guus belde en zei: gefeliciteerd!’

Vurnon Anita straalt. En dat heeft niet zozeer te maken met de overwinning van RKC Waalwijk, zaterdagavond tegen FC Groningen (3-1), als wel met het vooruitzicht wat de kleine middenvelder dan te wachten staat.

Zondagochtend al vloog Anita naar Curaçao, het Caribische eiland waar hij 31 jaar geleden geboren werd en waarvoor hij vrijdag zijn debuut hoopt te maken tegen Saint Vincent en de Grenadines. Een paar weken geleden werd Anita gebeld door Guus Hiddink (74), sinds vorig jaar bondscoach van Curaçao. “Het is bijna rond”, kondigde Hiddink aan.

Anita wist meteen wat Hiddink bedoelde. Elk keer als de oud-Ajacied de afgelopen jaren op het eiland was om vakantie te vieren, kreeg hij de vraag: waarom speel je niet voor Curaçao? “Dat ligt bij de Fifa”, antwoordde Anita dan.

Want ja, in 2010 - toen Bert van Marwijk bondscoach was van het Nederlands elftal - was Anita drie keer uitgekomen voor Oranje. Twee keer vriendschappelijk en eenmaal in een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012, tegen Finland. “In mijn periode had ik niet echt een keuze. Het elftal van Curaçao was toen nog niet waar het nu is.”

Anita, die na zijn debuut bij Oranje langzaam uit beeld raakte, kreeg vaker het verzoek of hij niet voor Curaçao wilde spelen. Hoewel Anita ervoor openstond, was wereldvoetbalbond Fifa onverbiddelijk: formeel mocht het niet. Maar sinds vorig jaar, na een regelwijziging, kwam Anita alsnog voor dispensatie in aanmerking. “Guus belde me op en zei: gefeliciteerd!” lacht Anita, zaterdagavond in de persruimte van RKC Waalwijk. “Ik heb Nederland en Curaçao heel diep in mijn hart. Dat ik nu voor Curaçao uit kan komen, geeft mij een trots gevoel. Ook voor mijn familie, die daar woont, is het iets groots.”

Vrijdag (01.00 uur Nederlandse tijd) begint voor Curaçao, nummer 76 op de Fifa-ranking, de lange route die moet leiden naar het WK in Qatar, volgend jaar. Het eiland moet om te beginnen een poule met daarin Saint Vincent en de Grenadines, Cuba, de Britse Maagdeneilanden en Guatemala zien te overleven. Anita treft in de selectie andere spelers met een verleden in de eredivisie, zoals Eloy Room, Elson Hooi, Charlison Benschop en Jarchinio Antonia.

“Het voetbal leeft enorm op Curaçao”, meent Anita. “Als het nationale team - voor corona - thuis speelde, dan was het altijd chaos en kon je geen parkeerplek meer vinden. Iedereen wilde bij de wedstrijd zijn.”

Anita stapte met een opgeruimd gevoel het vliegtuig in. RKC pakte zaterdagavond belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. FC Groningen werd genadeloos afgestraft na individuele fouten. Itakura zat wellicht al met zijn gedachten in Japan, waar hij deze week interlands moet spelen, want hij leverde de bal al na vijf minuten in bij RKC’er Oosting, die doelman Padt kansloos niet. Van Hintum herhaalde die flater tien minuten later bij Oosting: 2-0. El Messaoudi scoorde voor rust nog fraai tegen, maar RKC hield stand en Sow besliste het duel vlak voor tijd: 3-1.

RKC-trainer Fred Grim zwaaide Anita vol trots uit. “Als je ziet wat voor seizoen hij tot nu toe achter de rug heeft, dan verdient hij dit ook”, stelt Grim. “Vurnon leeft als een professional. Hij is een voorbeeld van een speler die je er als trainer graag bij hebt.”

De status aparte van Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden begint ook gevolgen te krijgen op de sportvelden, in het bijzonder in het honkbal.