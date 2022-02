Risicovolle pogingen van Van der Velden stierven in schoonheid

Niek van der Velden is er net als Melissa Peperkamp niet in geslaagd de finale op het onderdeel slopestyle te halen. De risicovolle pogingen van de snowboarder stierven in schoonheid.

Van enige terughoudendheid leek Niek van der Velden voor de Olympische Spelen geen last te hebben. Toen de snowboarder plaatsnam voor de pers, die in een kring om hem heen zat, nam de Brabander schalks het woord. Wijzend op de setting waar hij zich in bevindt: “Ik ben Niek van der Velden, ik heb een drugsverslaving.”

Verslaafd is de freestyler, die deze Spelen uitkomt op de onderdelen slopestyle en big air, zeker. Verslaafd aan zijn snowboard, verslaafd aan adrenaline en verslaafd aan tricks die niemand hem na kan doen.

Vier jaar geleden in Pyeongchang zou Van der Velden als 17-jarige de jongste olympiër van ons land ooit worden. Maar voordat zijn Spelen was begonnen, was het al voorbij. In de laatste ochtendtraining werd hij gegrepen door een rukwind vanaf de zijkant met een gebroken rechterarm als noodlottig gevolg. Voor het ziekenhuis sprak hij een dag later met een lach de wens uit terug te keren op het podium. Lichtvoetig, met een positieve blik naar de toekomst.

Dat is hoe Van der Velden (21) door het leven gaat. Op zoek naar de grenzen van de mogelijkheden. Liever vallend spotten met de natuurwetten dan op een doorsnee wijze naar de finale. Daarmee is hij net als andere freestylers, die weinig interesse hebben in een rappe afdaling of slalom. Ze willen met backflips en nosegrabs bewondering oogsten bij het publiek thuis en op de tribune.

Finalewaardig

Met die insteek ging Van der Velden ook naar beneden bij zijn eerste run in Peking op het onderdeel slopestyle, waar snowboarders over verschillende schansen springen en daarbij een zo hoog mogelijke score willen behalen. Een finaleplaats behoorde tot de mogelijkheden, zei hij vooraf: “Als ik kijk naar hoe mijn niveau ontwikkeld is de afgelopen jaren, dan denk ik dat ik het zeker wel in me heb om iets te laten zien wat finalewaardig is.”

Van der Velden zocht de grens en ging er overheen met een score van 26.51 en een 25ste positie als gevolg. De durfal landde twee keer ondermaats en moest zich dus via de cruciale tweede run plaatsen. Alleen de beste twaalf snowboarders plaatsten met hun beste run zich voor de finale van maandag.

Ook in de tweede poging ging het mis waardoor hij 22ste werd. Met veel creativiteit en originaliteit vloog hij de schansen aan, maar kwam anders terecht dan zijn bedoeling was. Beneden aan de schans sloeg Van der Velden met twee handen op zijn helm, wetende dat het niet genoeg was. Net als Melissa Peperkamp een dag eerder bleef de finale buiten bereik.

“Alle wedstrijden op weg hier naartoe gingen supergoed, als een raket", zei Van der Velden na afloop. ”Ik wilde dat gevoel mee hier naartoe nemen en het hier ook neerzetten. Dit is een supergroot evenement. Dat dat dan niet lukt, is gewoon echt jammer.”

Even balen om de uitschakeling, al zal Van der Velden de teleurstelling snel van zich afzetten. De blik naar de toekomst, naar het onderdeel big air dat in Peking plaats gaat vinden in plaats van de bergen Zhangjiakou. “Ik ga nu even mijn rust pakken, mijn hoofdje resetten en dan met een koel hoofd die kant op. Beijing is een nieuwe prikkel. Nieuwe rondes, nieuwe kansen.” Verslaafd aan zijn snowboard blijft hij toch wel.

Niek van der Velden. Beeld ANP / ANP

En verder

Waar Van der Velden vier jaar geleden werd getroffen door de wind, hebben de alpineskiërs daar nu last van. Door de harde wind in Yanqing, gelegen op zo’n 200 kilometer van Peking, is de start van het koningsnummer al een paar keer uitgesteld. Afdalen is nu onverantwoord. De begintijd ging van 4.00 uur, naar 5.00 uur, naar 7.00 uur en is nu uitgesteld naar een andere dag. Belangrijkste gegadigde voor goud is Aleksander Aamodt Kilde.