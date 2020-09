Rijkaard wil ‘niet als een oude man langs de lijn staan schreeuwen’

Hij oogt niet als een man die liever anoniem door het leven gaat. Maar dat kan niet, hij is Frank Rijkaard. Nonchalant op zwartgouden sneakers, in een losse spijkerbroek en een herkenbaar oranje Cruyff Foundation-jack onder zijn grijze bos met krullen oogt hij als de ideale ambassadeur. Eigenlijk komt hij niet graag meer in de publiciteit. Maar deze donderdag wel. De voetbalgrootheid van weleer en voormalig kandidaat-bondscoach opent een gloednieuw Cruyff Court in Den Haag.

Na het vertrek van Ronald Koeman bij Oranje kwam hij in beeld als opvolger. Hij kreeg ook een telefoontje vanuit Zeist, zoals ook Frank de Boer en Peter Bosz dat kregen. Rijkaard bedankte voor de eer. Hij wil er in Den Haag eindelijk iets over zeggen. “Ik heb zeven jaar geleden bewust besloten om geen trainer meer te zijn. Dat is voorbij.” Het verbaasde hem dat zijn naam werd genoemd. “Ik heb geen moment na hoeven denken over het bondscoachschap. Ik wil niet als oude man langs de lijn staan schreeuwen.”

‘Als ambassadeur Cruijffs gedachtegoed voortzetten’

Liever geniet de Europees kampioen van 1988 in de luwte van een rustig gezinsleven, weg van het jachtige voetbalwereldje. Voor de Cruyff Foundation maakt de 57-jarige Amsterdammer een uitzondering. “Vooral omdat Johan Cruijff ontzettend belangrijk was tijdens mijn spelerscarrière en daarna. Door mijn inzet als ambassadeur wil ik zijn gedachtegoed voortzetten.”

Ruim twintig jaar geleden begon Cruijff zijn eigen stichting. Die heeft als doel om zoveel mogelijk vooral kwetsbare kinderen, te laten bewegen. Onderdeel daarvan zijn Cruyff Courts, voetbal- en basketbalvelden die in Nederland en daarbuiten worden aangelegd. Rijkaard opende donderdag een nieuwe locatie in de Zuid-Haagse wijk Morgenstond.

De parkeerplaatsen en vuilstort bij twee scholen in het voortgezet speciaal onderwijs moesten plaatsmaken, maar de buurt kreeg er een voor alle kinderen toegankelijk voetbal- en basketbalveld voor terug. Rijkaard geniet van de invloed dat het nieuwe veld op kinderen heeft. “Wat kan een mens gelukkiger maken dan lachende kindergezichten?”, zegt de man die zelf als kind op het Balboaplein in Amsterdam-West met Ruud Gullit de basis voor zijn loopbaan legde. Samen openden zij daar in maart ook een Cruyff Court.

‘Sympathieke man’

Tussen de aanwezige, inderdaad veelal blije sportende kinderen, kan Rijkaard vrij anoniem rondlopen. Het zijn vooral de aanwezige volwassenen die met hun jeugdheld willen poseren. De middelbare schooldirecteur moet zijn leerlingen wijzen op de erelijst van Rijkaard, op de Champions Leagues die hij met AC Milan en Ajax won als spelers en bij Barcelona als trainer. Op enkele foto’s na laten de kinderen hem met rust. De uitzondering is Mateo Linschoten-Meijer. Gehuld in een Ajax-trainingspak poseert de middelbare scholier trots met Rijkaard voor een foto. “Sympathieke man”, zegt Mateo even later.

Helaas kan Mateo vandaag niet sporten, hij is geblesseerd. Gelukkig is hij pratend en organiserend in vorm. “Rijkaard vindt het goed dat ik mijn passie voor sport overdraag op de andere kinderen.” Hij organiseert nu voor zijn school voetbalwedstrijdjes op het Cruyff Court tijdens de pauze. “De kinderen met een rolstoel kunnen door het nieuwe veld ook sporten. Als zij meedoen, zorg ik dat iedereen de bal laag houdt.”

‘Dit soort plekken wijst me met de neus op de feiten’

Rijkaard vindt het belangrijk dat kinderen met een beperking veel kunnen bewegen. “Het past in het gedachtegoed van Johan. Namelijk dat ieder kind mee moet kunnen doen. Daarnaast drukken dit soort plekken me met de neus op de feiten. Ik leer goed hoe mensen zich inzetten voor kinderen met een beperking.”

Een baan als bondscoach mag er dan niet inzitten, met zijn ambassadeurschap levert Rijkaard op eigen wijze zijn bijdrage aan de Nederlandse sport. “Kinderen laten sporten, spelen en elkaar ontmoeten, dat vind ik heel belangrijk.”

