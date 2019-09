Ricksen (43) verliest strijd tegen spierziekte ALS

Ricksen, oud-speler van Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers, Zenit St. Petersburg en het Nederlands elftal (twaalf interlands), leed sinds 2013 aan de spierziekte. Hij maakte zijn ziekte publiekelijk bekend in een uitzending van ‘De Wereld Draait Door’, waar hij was ter promotie van zijn biografie ‘Vechtlust’. In dat boek vertelt de oud-verdediger openhartig over zijn turbulente voetballoopbaan. Bij Glasgow Rangers, waar Ricksen zes seizoenen zou spelen, groeit hij uit tot een cultheld, die geprezen wordt om zijn voorbeeldige inzet en extravagante voorkomen met geblondeerd haar en tatoeages over zijn hele lichaam. Met Glasgow Rangers wordt hij twee keer landskampioen en wint hij twee maal de Schotse beker.

Ricksen kon de weelde echter niet aan. De Limburger, die een miljoenensalaris verdiende in Schotland, raakte verslaafd aan drank, drugs en prostituees. In 2006, als hij onderweg naar een trainingskamp stomdronken en poedelnaakt door het vliegtuig danst, is de maat vol voor Glasgow Rangers. Ricksen moet naar een afkickkliniek. Intussen zet de club hem op de lijst van te verhuren spelers.

Ricksen bleef altijd strijdbaar

Ricksen krijgt steun van een oude bekende. Dick Advocaat, die Ricksen meemaakte bij Glasgow Rangers en het Nederlands elftal, haalt de rechterverdediger naar het Russische Zenit St. Petersburg. Daar gaat het aanvankelijk goed. Ricksen wordt landskampioen en wint de UEFA Cup, waarna hij in augustus 2009 plotseling van de radar verdwijnt. Volgens zijn club is Ricksen langdurig geblesseerd, maar later komt het ware verhaal naar boven: Ricksen was door de Russische voetbalbond voor een jaar geschorst vanwege cocaïnegebruik.

In 2010 keert Ricksen terug bij de club waar hij zijn carrière begon: Fortuna Sittard. Daar zou hij nog eens drie seizoenen spelen. In 2014, toen bekend was dat Ricksen aan de spierziekte ALS leed, werd er een erewedstrijd voor hem gespeeld. Oud-ploeggenoten als Mark van Bommel, Ronald de Boer en Giovanni van Bronckhorst deden eraan mee. Ook werden er diverse benefietwedstrijden georganiseerd voor de Fernando Ricksen ALS Foundation. Vorig jaar werd er een standbeeld van Ricksen onthuld bij het stadion van Fortuna Sittard. Daar wordt vanavond een stilte-moment gehouden voor supporters.

Ricksen, die sinds januari in het Schotse St. Andrews Hospice te Airdrie verbleef, bleef altijd strijdbaar. Hij zei eens: “Ooit zal er iemand de eerste zijn die deze verschrikkelijke ziekte verslaat én overleeft. Laat ik die persoon dan maar zijn. Ik blijf de fighter die ik altijd ben geweest.” Vandaag verloor hij zijn gevecht.