Ricardo Kishna, een lichtpunt in de duisternis van ADO

Het waren tranen van geluk. Tranen die het besef van zijn wedergeboorte als voetballer onderstreepten. Ricardo Kishna, die de laatste jaren te maken had met ernstig blessureleed en - als gevolg daarvan - zware depressies, maakte zaterdagavond na 1168 dagen zijn rentree tijdens ADO Den Haag-Heerenveen (1-1).

Zijn terugkeer liet hem niet onberoerd, vertelde Kishna na afloop op de persconferentie. “Het is toch een heel traject dat je afsluit”, verklaarde hij zijn emoties. “Ik ben weer voetballer. Daar heb ik zo lang naar uitgekeken. Toen ik vrijdag hoorde dat ik bij de selectie zou zitten, speelde zich in mijn hoofd een film af, waarin alle negatieve en positieve momenten nog eens voorbijkwamen.”

Aanvankelijk was de vleugelaanvaller een veelbelovend talent. Kishna, opgeleid door ADO Den Haag, maakte als tiener de overstap naar Ajax, waar hij op zijn negentiende debuteerde onder trainer Frank de Boer. Daarna, na mislukte onderhandelingen over zijn contract, vertrok Kishna naar Lazio Roma, waar hij amper aan spelen toekwam. Ook een verhuur aan Lille leverde weinig op. In 2017 keerde Kishna terug naar ADO Den Haag. Een illusie armer, een ervaring rijker.

In de Hofstad begon het fysieke malheur. Op 17 september 2017 scheurde Kishna zijn kruisband af in het duel met Ajax, waarna een jarenlange revalidatie volgde. Telkens als Kishna dacht dat hij klaar was voor een terugkeer, dan sputterde zich lichaam weer tegen. “Het was heel pittig”, zei Kishna (25) over de achterliggende periode.

In Andy Niet te Vermeijde, een tv-programma van oud-voetballer Andy van der Meijde, vertelde Kishna vorige maand openhartig over het diepe dal waarin hij verkeerde. “Ik ben echt depressief geweest”, bekende hij. “Elke avond als ik in bed lag, durfde ik mijn ogen niet te sluiten, omdat ik bang was niet meer op te staan. Ik heb serieus het gevoel gehad dat ik doodging. Ik heb medicijnen moeten slikken om normaal de dag door te kunnen komen.”

‘Als ik dit nog langer blijf houden, dan wil ik er niet meer zijn’

Soms werd hij radeloos van zijn uitzichtloze situatie. “Ik werd helemaal gek”, vervolgt Kishna in het tv-programma. “Ik dacht dat ik een tumor in mijn hoofd had, dat ik een hartaanval of een beroerte kreeg. Ik liet een scan van mijn hoofd, hart en longen maken, om van alles uit te kunnen sluiten. Dieptepunt was wel toen ik dacht: als ik dit nog langer blijf houden, dan wil ik er niet meer zijn.”

Een gesprek met psycholoog Bram Bakker, die meerdere (oud-)voetballers onder zijn hoede heeft, hielp. Hij zei tegen Kishna: “Je hebt paniekaanvallen”. Eerst verklaarde Kishna hem voor gek, maar later, toen Kishna een boek over het thema las en zelf 38 van de vijftig symptomen bleek te hebben, werden zijn ogen geopend. Ja, hij had last van paniekaanvallen. In de machocultuur van het voetbal geen makkelijk gespreksonderwerp. Dat merkte ook oud-international Gregory van der Wiel, die eveneens met paniekaanvallen te maken had.

Er rust een taboe op om uit te spreken dat het even wat minder met je gaat, ontdekte Kishna. Of hij dat taboe nu doorbroken heeft voor zijn collega’s? “Dat weet ik niet”, zei Kishna zaterdagavond, nippend aan een glas water. “Dat is ook niet per se mijn doel geweest. Ik heb mezelf gewoon open willen stellen. Als ik anderen daarmee help, dan is dat goed. Maar ik ben hier niet om de wereld te veranderen.”

De comeback van Kishna was een welkom lichtpunt voor ADO Den Haag, dat vecht tegen degradatie. Kishna mocht na een half uur invallen voor de geblesseerde Philipp, die de thuisclub na dertien minuten op voorsprong had gebracht - een voorsprong die drie minuten later al werd weggewerkt door Joey Veerman (1-1).

“Dit doet ook iets met een groep”, zei trainer Ruud Brood over de teruggekeerde Kishna. “Het was niet afgesproken, maar Shaquille Pinas moest er geblesseerd van af en het eerste wat hij deed, is zijn aanvoerdersband geven aan Ricardo. Dat zegt wel iets. Iedereen is heel blij voor hem.”

