Reserves lachen niet (adieu aan Huntelaar)

Ervan uitgaande dat we van Arjen Robben bij FC Groningen weinig tot niets meer zullen zien, verdwijnt Klaas Jan Huntelaar langzaam uit het zicht als zo’n beetje de laatste voetballer die ik van redelijk dichtbij heb meegemaakt. Maakt u zich daar verder geen al te grote voorstelling van, hier zullen geen anekdotes of sappige details volgen. Als ze er al zijn geweest, dan was ik er daarvoor willens en wetens nooit dichtbij genoeg voor.

Ik heb, nu Huntelaar heeft besloten zijn laatste half jaar als voetballer bij Schalke 04 te slijten, ook geen zin in een pathetisch adieu. Ja, hij bewoog zich in het profvoetbal met de geest van de amateurvoetballer – en dat voelde de laatste maanden misschien wel des te mooier, ik spreek voor mezelf, omdat het gemis van ons prachtige amateurvoetbal meer en meer knelt en knaagt.

Nog zo’n oudere geest

Zoals hij na zijn laatste wedstrijd voor Ajax met twee doelpunten in blessuretijd te hebben beslist als een dolle over het veld rende en zijn keeper, de laatste die hij kon tegenkomen, ouderwets in de armen sprong. Wat me meteen opviel: sommige ploeggenoten lieten hem gaan en liepen zelf rustig terug naar de eigen helft. Misschien maakten ze meteen de inschatting dat hij toch niet bij te houden zou zijn – Daley Blind, ook een oudere geest, moet Huntelaars gevoel zeker hebben herkend, maar ja, hij is de snelste niet. Het kan óók, denk je toch even, een generatieverschil zijn geweest: dat de anderen dan Blind toch niet voelen (en misschien wel niet kunnen voelen) waarvan dit de ontlading was, van het diepe gevoel van verliezen, winnen, redden wat er te redden valt met je plóeg.

Maar nogmaals, laat dit geen heldenepos worden. Huntelaar was niet alleen wie hij was, een geschikte kerel, hij was ook de voetballer die hij was: hoe dan ook geen top. Mooi natuurlijk, die twee late doelpunten tegen FC Twente, maar hoe vaak was hij als invaller bij Ajax ook niet verguisd: dat ook hij een bal van dichtbij naast tikte, dat dit toch eigenlijk niet meer kon.

Bij Oranje was Robin van Persie in al die jaren gewoonweg beter. Ik denk onmiddellijk aan het EK 2012 – mislukkingen kunnen ook mooi zijn, en dit was een prachtige. Huntelaar en Rafael van der Vaart waren de stoorzenders, gonsde het toen al en later werden er reconstructies van gemaakt. Ik geloofde het allemaal wel: de sinds jaar en dag logische reserves die vonden dat het nu maar eens afgelopen moest zijn. Bondscoach Bert van Marwijk stelde ze in de laatste wedstrijd narrig op – wetend dat ook dat niets zou en kon worden.

De carrousel van basis naar bank en omgekeerd

Dat Huntelaar zich dood zal hebben geërgerd, was gezien het spel en vooral het gedrag van Van Persie op dat toernooi bij uitstek begrijpelijk. Reserves lachen niet, is zijn inslag van vervlogen tijden – niet in de wieg gelegd voor het roulatievoetbal van tegenwoordig, die carrousel van basis naar bank en omgekeerd. Dat nam je voor hem in, en tegelijkertijd: op meer dan wat hij kreeg, heeft hij nooit aanspraak mogen maken.

Dat weet Klaas Jan Huntelaar ook wel. Niet voor niets besloot hij aan het eind van dit seizoen te stoppen. De interviews waarin hij dat bekendmaakte, kregen iets beledigends – voor hem. Meteen begonnen de vragenstellers te zeuren: zou hij er niet nog eens over nadenken? “Ik heb erover nagedacht”, zei Huntelaar, droog als hij kan zijn – dat moest voldoende terechtwijzing zijn.

Wat staat Schalke 04 er slecht voor, en wat zou een veteraan als hij daar nog aan kunnen doen? Niet veel, natuurlijk. Maar dat hij er in zijn laatste maanden nog iets vaker zal spelen dan hier, is hem gegund – en ik gun hem daarnaast (en ga ervan uit) dat hij dat kinderlijke gezeur daar niet aan zijn hoofd krijgt.

Henk Hoijtink bespreekt in zijn columns de voetbalwereld. Lees ze hier terug.