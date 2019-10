Reserve Kiki Bertens werd ineens de grootste attractie

Na een slopend schema in de afgelopen twee maanden, met zeven toernooien op rij, meldde Kiki Bertens zich met een vermoeid lichaam en een leeg hoofd in Zhenzhen, de Chinese stad waar dit jaar voor het eerst de WTA Finals worden gehouden. Ze arriveerde er als eerste reserve, want ondanks de eindsprint over verschillende continenten wist ze zich niet onder de acht beste tennissters van 2019 te scharen.

Amper bekomen van alle vermoeienissen kreeg Bertens dinsdag te horen dat ze alsnog mocht meedoen aan het lucratieve eindejaarstoernooi, gedoteerd met een prijzenpot van veertien miljoen dollar. De Japanse Naomi Osaka ondervond te veel hinder van een schouderblessure en meldde zich af voor de rest van het toernooi. Bertens kon meteen aan de bak tegen Ashleigh Barty, de Australische nummer een van de wereld. En warempel, ze won ook nog.

De partij tegen Barty kende een bizar en grillig verloop, zoals het hele tennisjaar 2019 voor Bertens een afwisseling was van een triomftocht en een lijdensweg. Waarin ze soms in een elektrische sportwagen over een geasfalteerde snelweg zoefde en soms op een tractor over een hobbelig boerenpad stuiterde. Twee titels en drie finales stonden tegenover teleurstellende uitschakelingen in de grandslamtoernooien.

Bertens kan dit jaar een goede score overleggen tegen speelsters uit de top tien. Alleen Barty vormde voor haar altijd een onoverkomelijke hindernis, al was ze in de laatste partij tegen de Australische dichtbij de winst. In Peking liet ze vorige maand een matchpoint onbenut, waarna Barty na drie spannende sets alsnog de overwinning greep.

Ook in het Shenzhen Bay Sports Centre zag het er lange tijd naar uit dat Bertens de tol moest betalen voor een lang, intensief en bewogen jaar. In haar 23ste toernooi speelde ze tegen Barty alweer haar tachtigste partij van 2019, meer dan alle topspeelsters. En ze kwam niet bepaald fit naar Zhenzhen. In de verloren finale van de WTA Elite Trophy in Zuhai afgelopen zondag tegen Aryna Sabalenka maakte Bertens een uitgebluste indruk.

Ze had misschien liever het vliegtuig naar Nederland gepakt, maar als eerste reserve voor de WTA Finals stapte ze in de auto naar Zhenzhen. Pas drie uur voordat Osaka en Barty in actie zouden komen hoorde Bertens dat de Japanse niet in staat was om te spelen. In plaats van haar vermoeide benen strekken op de tribunes, moest ze zich opmaken voor een gevecht met de beste tennisster van dit moment.

Na het snelle verlies van de eerste set (6-3) leek het een korte invalbeurt voor Bertens te worden. Bij een 3-2 achterstand in de tweede set riep ze opnieuw de hulp in van Elise Tamaela. De vervanger van coach Raemon Sluiter zag in de ogen van Bertens dat de energietank bij haar pupil vrijwel leeg was. “Ga maar kijken wat er nog in zit”, zei Tamaela, misschien ook tegen beter weten in.

Maar daarna voltrok zich een wonderbaarlijke ommekeer. Waar Barty nog drie games nodig leek te hebben om haar tweede zege in Zhenzhen te boeken, daar kreeg de nummer een van de wereld te maken met een enorme inzinking. Het best te vergelijken met de totale ineenstorting van Mathieu van der Poel op het WK wielrennen in Engeland.

Acht games op een rij

En waar de foutenlast van Barty tot grote hoogte opliep, daar druppelden er weer vitamines in het lichaam van Bertens. De Nederlandse rechtte haar rug, terwijl de ogen van Barty steeds verder weg verstopt raakten onder haar rode pet. Bertens won acht games op rij, liet haar opponent nog even terugkomen alvorens ze na twee uur en negen minuten het eerst machtpoint verzilverde: 3-6, 6-3 6-4.

Door haar eerste triomf op Barty houdt Bertens zicht op een plaats in de halve eindstrijd van de WTA Finals. Dan moet ze morgen in de afsluitende groepswedstrijd in ieder geval winnen van Belinda Bencic. Met een plaats bij de laatste vier zou ze de prestatie van vorig jaar herhalen, toen ze in Singapore aanvankelijk ook reserve was maar als invaller voor de geblesseerde Simona Halep zowaar de groepsfase overleefde.

