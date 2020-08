Rensters blij na ‘superzwaar coronaproof’ NK: ‘Dit voelde goed’

Pech voor de argeloze toerist die zaterdagmiddag in Drenthe tussen Wijster en Drijber een kleine zijweg wil inslaan naar de VAM-berg, een verhoogde vuilnisbelt annex fietspark. Er staat een hek op de weg en een vrijwilliger in een geel hesje houdt een vlakke hand omhoog. Geen toegang, geeft hij aan, hier wordt dit weekend gefietst om de Nederlandse titel. En (bijna) niemand mag erbij zijn.

Het was dit weekend een NK achter gesloten deuren, dat alleen via de televisie te bekijken was. Anders kon het niet in coronatijd. Zelfs niet in Drenthe, waar het virus in mindere mate rondwaart dan in andere delen van Nederland. Toch leed de vrouwenwedstrijd zaterdag niet onder het gebrek aan publiek. Anna van der Breggen werd na een zware afvalrace voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen. Ze kwam bovenop de ‘Col du VAM’ solo over de finish, voor Annemiek van Vleuten en Anouska Koster.

Het was ook wielrennen in stilte, op een aangepast parcours. De bedachte grotere lus werd niet gereden, waardoor 7,3 kilometer aan krappe wegen kon worden afgezet met ongeveer elf kilometer hekwerk. Gelukkig mocht de uitbater van het koffietentje aan de voet van de berg nog enkele al ingekochte taarten brengen naar de 250 genodigden.

‘Rijden wat je rijden kunt’

Bij de mannen bleven veel van de eliterenners weg, omdat ze in hun ‘bubbels’ toewerken naar onder meer de Tour. Het vrouwenwielrennen heeft in tegenstelling tot de mannen geen schier onuitputtelijke agenda – het NK was de eerste wedstrijd in drie weken – en daarom keerden onder meer Annemiek van Vleuten vanuit Italië en Anna van der Breggen vanuit Oostenrijk terug naar Drenthe. Zoals Annemiek van Vleuten het zei: “Het is rijden wat je rijden kunt”.

“Een NK is altijd belangrijk”, zei Van der Breggen. Niet alleen voor de sport, maar dit keer ook voor de financiële kant. Vooral vanwege de uitzendtijd bij de NOS: twee dagen lang twee uur voor de mannen en de vrouwen. Ploegleider Danny Stam van Boels-Dolmans: “Dat is meer dan we gewend zijn. In andere jaren moest een NK altijd concurreren met meerdere sporten en was er veel minder tijd beschikbaar.”

Stam was zeer blij met de maatregelen in Drenthe, want hij heeft van dichtbij meegemaakt hoe rommelig de herstart van het vrouwenseizoen was geweest. Voor de Strade Bianche moest hij zelf, via de eigenaar van het Italiaanse hotel waar zijn ploeg verbleef, coronatesten regelen. “Hier werd juist duidelijk gesteld waar je een coronatest kon doen en dat die 37,50 euro kostte. De organisatie heeft dat goed gedaan. Het is weleens anders geweest.”

Meer dan honder kilometer voorop

Helemaal coronavrij bleek het NK ondanks alle maatregelen niet. Inge van der Heijden testte positief en startte uit voorzorg niet, evenals haar ploeggenoten Yara Kastelijn en Aniek van Alphen, die samen met haar het parcours hadden verkend. “Een teken dat het coronaplan werkt”, zo zag organisator Thijs Rondhuis het maar. Later meldde Van der Heijden op Instagram dat een tweede test negatief was geweest.

De renners hadden zich desondanks veilig gevoeld. Van der Breggen: “Het is voor iedereen aftasten geweest. Kan het wel, kan het niet? Dit was in ieder geval beter dan in Spanje. Dit voelde goed.”

Van der Breggen was uiteindelijk de sterkste van een peloton van 63 renners. De wegen waren te smal om met meer te starten. Bovendien maakte haar ploeg dankbaar gebruik van die beperkte ruimte. Ze begonnen vooraan en Van der Breggen zelf reed al in de tweede ronde naar haar ploeggenote Jip van den Bos toe. Samen met Koster reed dit trio meer dan honderd kilometer voorop, waarin 33 keer de VAM-berg moest worden bedwongen. Van den Bos moest passen en op vijftien kilometer van de finish Koster ook.

Van Vleuten haalde beide vrouwen nog in, maar Van der Breggen was en bleef uit zicht. Het was een fraaie finale van een volgens de renners ‘superzware’ wedstrijd. Voor de vrouwen volgt nu het EK in het Franse Plouay, komende woensdag. Daarna op zaterdag La Course in Nice en de Giro Rosa vanaf 11 september. Als het allemaal doorgaat natuurlijk, want niet elke wedstrijd kan zonder publiek worden georganiseerd.

Lees ook:

Van Vleuten en Van Aert de besten in de ‘rentree van het wielrennen’

De Strade Bianche was de herstart van het wielerseizoen. Annemiek van Vleuten bleef dit seizoen ongeslagen, Wout van Aert won bij de mannen.