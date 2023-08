Renner van Jumbo-Visma betrapt op doping. Wat nu?

1 Op het gebruik van welk middel is Michel Hessmann betrapt?



‘Het gedetecteerde product is een diuretisch medicijn’, schrijft zijn werkgever Jumbo-Visma op X, voorheen Twitter. Diuretica zijn vochtafdrijvende medicijnen in de vorm van plaspillen en worden gebruikt bij patiënten met vocht achter de longen of met een hoge bloeddruk. Bij de Duitse renner is het middel in zijn urine aangetroffen op 14 juni tijdens een dopingcontrole buiten competitie.

“Van diuretica ga je in ieder geval niet harder fietsen”, verzekert Vincent Egbers, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. “Het middel verhoogt de urineproductie en kan daardoor dopinggebruik camoufleren. Om die reden staat het middel op de dopinglijst.” Frank Schleck, winnaar van de Amstel Gold Race in 2006 en derde in het eindklassement van de Tour de France in 2011, werd in 2012 voor het gebruik van een vochtafdrijvend medicijn een jaar geschorst.

2 Wie is Michel Hessmann?



De Duitse klimmer, sinds 2020 aangesloten bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, geldt als een grote belofte, vorig jaar eindigde Hessmann al derde in het eindklassement van Tour l ‘Avenir. De ronde is de mini-versie van de Tour de France en een belangrijk graadmeter voor de toekomst . Egan Bernal en Tadej Pogacar zijn eerdere winnaars.

Jumbo-Visma liet Hessmann dit seizoen op 22-jarige leeftijd debuteren in een grote ronde. Hij hielp ploeggenoot Primoz Roglic aan de eindoverwinning in de Giro d’Italia en sloot zelf veelbelovend af als 33ste in het klassement.

3 Wat betekent het nieuws voor Jumbo-Visma?



Zeker is dat Hessmann zijn werkgever in grote verlegenheid heeft gebracht. Jumbo-Visma gaat er prat op dat alles op het gebied van training, voeding en materiaal wordt gemonitord. Als het gaat om de begeleiding van de renners ontgaat de ploeg doorgaans niets.

Ook de timing is zeer ongelukkig, omdat de ploeg in een overbruggingsperiode zit. Jumbo stopt eind 2024 - of eerder - met sponsoring en het is aan Richard Plugge een nieuwe geldschieter te vinden voor zijn miljoenenformatie. Potentiële kandidaten gaan een verklaring van de directeur eisen.

Zorgen over het voortbestaan zal de positieve test van Hessmann niet direct opleveren. Volgens de regels kan de internationale wielerbond UCI een team schorsen wanneer binnen twaalf maanden twee renners van dezelfde ploeg tegen de lamp lopen. Die regel geldt echter alleen voor zware overtredingen als het gebruik van epo of bloeddoping. Hessmann zijn positieve test valt onder de schare lichte vergrijpen.

4 Is er al gereageerd en hoe gaat het nu verder?



Hessmann zwijgt en Jumbo-Visma houdt het bij een summiere mededeling op sociale media: ‘We wachten de resultaten van nader onderzoek af. Michel is voorlopig geschorst.’

Volgens het huidige dopingreglement moet de sporter aantonen hoe het diuretisch medicijn in zijn lichaam is gekomen; de zogenoemde omgekeerde bewijslast. Een mogelijke verklaring dat vervuilde supplementen of voeding de oorzaak zijn, lijkt zeer onwaarschijnlijk. De Dopingautoriteit kent daar geen enkel voorbeeld van uit het verleden.

Doelman André Onana verklaarde bijvoorbeeld in 2021 dat hij per ongeluk de plaspil van zijn zwangere vrouw had gepakt. De Kameroener werd uiteindelijk voor negen maanden geschorst voor het gebruik van vochtafdrijvende medicijnen.

Egbers denkt dat Hessmann ongeveer een week heeft voor zijn verdediging. “Waarschijnlijk laat hij zijn eigen voeding analyseren of vraagt hij om een onderzoek van het B-monster in het laboratorium. Na de uitkomsten volgt de eventuele gang naar de tuchtcommissie.”

5 Wat zegt de positieve test van Hessmann over het dopinggebruik in de wielersport?



Na de grote dopingschandalen van het begin van deze eeuw zit het wielrennen de afgelopen jaren in rustiger vaarwater. Voor Jumbo-Visma is Hessmann de eerste betrokkene in een dopingzaak sinds Luis Léon Sánchez in 2013. De ploeg heette toen nog Blanco. De Spanjaard werd genoemd in het onderzoek naar dopingdokter Eufemiano Fuentes.

Hessmann is niet de eerste die deze maand op deze manier in het nieuws komt. Richard Freeman, voormalig ploegdokter van Team Sky, werd voor vier jaar geschorst voor het bestellen van testosteronpleisters. Kort daarvoor werden Robbert Stannard en Miguel Angel López (voorlopig) op non-actief gesteld wegens het gebruik van verboden middelen.

