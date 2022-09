Remco Evenepoel gedecideerd en oppermachtig naar Vuelta-zege

De rode trui van Remco Evenepoel kwam in de voorlaatste etappe niet in gevaar. Morgen wacht een ceremoniële rit naar Madrid, waarna een Belg voor het eerst in bijna 45 jaar weer een grote ronde wint.

Vlak voor het supporterscafé In de Rustberg van Remco Evenepoel in zijn woonplaats Schepdaal, niet ver van Brussel, staat een vierkant monument met een aerodynamische fietser bovenop. Het is het ‘PalmaRemco’, een standbeeld waarop alle prestaties van de jonge Belg in worden gebeiteld. Sinds dit weekend mag er een nieuw hoogtepunt bij: de Ronde van Spanje, 2022.

Evenepoel won in Spanje overtuigend de Vuelta. In de laatste etappe in Madrid, zondag, zal zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen. Enric Mas wordt tweede op ruim twee minuten, de jonge Juan Ayuso derde op meer dan vijf minuten.

De 22-jarige kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl kwam in de laatste bergetappe geen moment in de problemen. De Belg verdedigde in de twintigste etappe, over 181 kilometer van Moralzarzal naar de top van de Puerto de Navacerrada, een voorsprong van ruim 2 minuten op Enric Mas. De Spanjaard viel één keer aan in de rit met vijf beklimmingen, maar Evenepoel pakte Mas direct terug. De etappe werd gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador, die zich met zijn derde ritzege ook verzekerde van de winst van het bergklassement. De Nederlander Thymen Arensman eindigde enkele tellen later als tweede. Carapaz, de olympisch kampioen van Tokio, reed op de slotklim weg bij de Colombiaan Sergio Higuita en soleerde naar zijn derde zege in deze Vuelta. Op 3 kilometer van de streep sprong Arensman weg uit de groep met de klassementsrenners. De 22-jarige renner van Team DSM kwam dicht bij Carapaz, maar hij wist de koploper niet meer te achterhalen.

Het is een historische prestatie voor iemand uit een land met zo’n wielergeschiedenis. Evenepoel is de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds Johan de Muynck in de Giro van 1978. Een generatie groeide op zonder goede klassementsrenner, al was enfant terrible Jurgen Van Den Broeck af en toe dichtbij.

Evenepoel is in alles géén Van Den Broeck. Hij is eloquent, spreekt Nederlands, Frans en vloeiend Engels. Op de tweede rustdag van deze Vuelta noemde hij zonder haperen de belangrijkste etappes die nog zouden volgden op. Als een leerling die maandenlang zijn huiswerk tot in detail had gedaan. Bovendien had hij getraind op alle facetten die in deze Vuelta voor zouden komen: korte, zeer steile beklimmingen, iets waar hij niet per se fan van is.

Evenepoel vond zich ook uit als renner die überhaupt drie weken achter elkaar kan fietsen. Het was pas zijn eerste ronde die hij volledig uitreed. Halverwege deze Vuelta hij een inzinking, nadat hij na een val last had van zijn heup. Maar hij herpakte zich, zag zijn grootste concurrent Primoz Roglic uitvallen en reed de Vuelta gedecideerd uit. Hij won uiteindelijk twee etappes: de tijdrit, en de achttiende etappe afgelopen donderdag, waar hij in de laatste meters Robert Gesink nog voorbij reed. Die ritzege was het doel geweest dit jaar, bleef hij telkens herhalen, maar hij ging weg met de eindzege er nog bij.

Van jeugdspeler bij PSV tot hoop van het Vlaamse wielrennen

Zijn ontwikkeling gaat razendsnel. Pas vijf jaar is hij volledig wielrenner. Tot zijn zeventiende voetbalde hij nog, onder meer nog tot de C2 en af en toe C1 (nu de onder-13) bij PSV. Hij verbleef daarvoor bij een gastgezin in Best. Later zou hij terugkeren naar België om daar voor Anderlecht te spelen. Hij liep in die jaren ooit met de besten mee in een halve marathon. Op zijn zeventiende stopte hij, omdat hij in het voetbal de top niet kon halen.

Het fietsen ging wel goed. Bij de junioren, waar met een standaard verzet moet worden gereden, finishte hij in 2018 regelmatig minuten voor zijn concurrenten. Dat jaar, pas twaalf maanden nadat hij pas echt was begonnen met fietsen, won hij achttien keer, tegenover twaalf keer niet. Het ontlokte Eddy Merckx de opmerking dat Evenepoel ‘groter kan worden dan ik ooit was’.

De toon was gezet. Als de grootste renner in België dat zegt, komt een renner daar niet meer vanaf. En hoewel heel het land hem zag als het nieuwe fenomeen (na zijn juniorenwereldtitel in 2018 werd hij al opgewacht op Zaventem) en er inmiddels sprake is van #remcoorts, bleef hij zelf rustig. Wel heeft hij inmiddels een eigen kledinglijn (R.EV) en wordt zijn leven gevolgd voor documentaires.

Zijn ontwikkeling verliep geleidelijk, met in zijn eerste profjaar vaak lange aanvallen en solo’s, die soms lukten. In 2019 won hij met de Clásica San Sebastián in Spanje zijn eerste klassieker. In 2020 werd zijn opmars enerzijds geremd door de uitbraak van het coronavirus, en anderzijds door een zware val in de Ronde van Lombardije. Evenepoel brak onder meer zijn bekken en moest ruim een half jaar revalideren.

Dit voorjaar won hij met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste klassieker in eigen land. Daarna sloeg hij alle grote wedstrijden over, op zoek naar succes in de Vuelta. Zaterdag, voor de beslissende bergetappe, had hij zijn ploeg in de bus toegesproken. Hij zei dat hij zelf ook spanning had, natuurlijk, maar dat het grootst mogelijke binnen bereik was.

Hij zal gaan genieten, maar niet al te lang, want hij staat over twee weken aan de start in het WK. Ooit is zijn doel het winnen van de drie grote rondes. Daarvoor zal hij de concurrentie moeten aangaan met die andere toppers van dit moment: Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Egan Bernal. Allen bovendien leeftijdsgenoten. Het wielrennen is rijk aan talent. Maar tevens is er nog genoeg ruimte op het ‘Palmaremco’-monument in Schepdaal.

