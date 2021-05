Relatief onbekende Mark Parsons volgt Sarina Wiegman op bij Leeuwinnen

Na een zoektocht van negen maanden is de KNVB uitgekomen bij Mark Parsons als nieuwe bondscoach van het Nederlands vrouwenteam. De Engelsman – met ook een Amerikaans paspoort – momenteel trainer van het Amerikaanse Portland Thorns, is de opvolger van Sarina Wiegman. De KNVB maakte de aanstelling donderdag bekend. Jessica Torny, 62-voudig international, wordt assistent.

Parsons is met 34 jaar nog een relatief jonge coach en was nimmer bondscoach, maar desalniettemin heeft hij volgens de KNVB voldoende ervaring om een van de beste nationale voetbalteams ter wereld te leiden. Hij begon zijn carrière bij de beloften van Chelsea, en hij was negen jaar hoofdcoach van twee teams in de Amerikaanse competitie. In 2017 werd hij kampioen van de zogenoemde NWSL in de VS. “Ondanks zijn jonge leeftijd bulkt hij van de ervaring in de top van het vrouwenvoetbal en heeft hij bovendien laten zien dat hij zowel talenten als topspelers beter kan maken”, aldus KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.

Het duurde lang voordat de KNVB een geschikte kandidaat vond. Wiegman gaf op 14 augustus aan dat ze na de Spelen bondscoach van Engeland wordt. Daarna werd lang niemand gevonden die de taak op zich wilde (en kon) nemen om de succesvolste coach ooit op te volgen. Onder leiding van Wiegman werd Oranje Europees kampioen en tweede op het WK. Spits Vivianne Miedema zei in januari in Trouw dat het vereist was dat de nieuwe bondscoach “iemand moet zijn die kan doorbouwen op wat we hebben neergezet en iemand die direct door de spelersgroep wordt geaccepteerd”.

Die persoon hoefde voor Miedema niet gelijk uit Nederland te komen. Meer nog wilde ze dat de nieuwe bondscoach ‘in het hele plaatje zou passen’. Het is dan ook niet heel vreemd dat de KNVB heeft gezocht in Amerika, al jarenlang het beste vrouwenvoetballand ter wereld. In 2019 verloor Oranje de finale van het WK nog kansloos van de Amerikanen. De naam van Parsons zong al rond toen lokale media in de VS vorige week zijn vertrek wereldkundig maakten.

Twintig buitenlandse trainers

Jessica Torny maakt in de nieuwe staf ‘promotie’: zij schuift van bondscoach onder 19 en onder 20 door naar assistent, een plek die vacant was na het vertrek van Arjan Veurink. Het is voor Torny een logische stap. Zij is samen met Vera Pauw, Hesterine de Reus en Wiegman zelf een van de vier Nederlandse vrouwen die de juiste papieren heeft om coach te zijn, maar is nog onervaren. Miedema zag voor haar wel een mooie toekomst, zei ze nog in januari: “Misschien niet nu, maar zeker later”.

Parsons en Torny beginnen na de Spelen van Tokio en ‘debuteren’ in september met twee WK-kwalificatieduels. Dat wordt zeker voor de Engelsman nog een puzzel, want hij blijft tot half november ook in dienst bij zijn club Portland Thorns, omdat dan pas de Amerikaanse competitie afloopt.

In de geschiedenis van de KNVB gingen twintig buitenlandse trainers Parsons voor in de rol van bondscoach. De laatste was bij de mannen: Ernst Happel (in 1977-1978). Parsons was uiteraard vereerd. “Dit team heeft de afgelopen jaren geschiedenis geschreven en voetbalfans over de hele wereld geïnspireerd met hun spel en ook met de manier waarop ze zich buiten het veld presenteren”.

