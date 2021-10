Reis naar Qatar weer dichterbij met half dozijn doelpunten

Verscholen achter reclameborden hing een geel spandoek. Dat moest het publiek even wijzen op de eindbestemming van het kwalificatietraject. Medewerkers van Amnesty International hadden het doek opgehangen om nog eens aandacht te vragen voor het thuisland van het WK: ‘FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’. Amnesty had er toestemming voor gekregen van de KNVB. In september mocht een Oranjefan de Arena nog niet binnen toen hij met de tekst Never mind the slavery ook aandacht voor de mensenrechtensituatie in Qatar wilde vragen.

Het zijn eenzame acties, pogingen om de vrijwel doodgebloede discussie over het WK in het Arabisch land nog wat leven in te blazen. De rest van het Oranjelegioen was voor een onbekommerd feelgoodevenement naar het Rotterdamse stadion gekomen. Niet zozeer vanwege het jubileum - het was de 125e interland in de Kuip - wel om veel te juichen om doelpunten. Het nietige Gibraltar, waar ongeveer net zoveel mensen wonen als er gisteravond toeschouwers waren (34.000), wist de schade nog best te beperken. Het telraam stokte bij 6-0.

Zo werd het ook voor de spelers van Oranje de gewenste zorgeloze avond. Het was lekker ballen tegen veredelde amateurs uit een landje dat tussen de Kaaimaneilanden en Pakistan op plek 197 op de wereldranglijst staat. Voor veel internationals was het ook een afsluiting van een week met een therapeutisch karakter.

Kuuroord Oranje

Bijvoorbeeld voor de spelers van Barcelona. In kuuroord Oranje konden Frenkie Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong zich even onttrekken aan de malaise bij hun club en de kritiek die ze in Spanje krijgen. Bij Oranje heeft Depay wel een onbetwiste status. Gibraltar was een dankbare tegenstander om de cijfers van zijn rendement nog wat verder op te krikken.

Met twee treffers (en een assist) steeg hij verder op de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal. Hij staat daar met 35 treffers nu op gelijke hoogte met Faas Wilkes en Ruud van Nistelrooij. Eén keer schoot Depay gisteravond raak vanaf elf meter. Daarvoor had hij al een strafschop gemist. In zijn 73ste interland voerde hij zijn totaal dit kalenderjaar al op tot 14.

Ook Georginio Wijnaldum zal de anderhalf uur lange belegering van Gibraltar als balsem voor de geplaagde ziel hebben ervaren. De laatste maand zat hij zich bij zijn nieuwe club Paris Saint Germain vooral op de bank te verbijten. Van trainer Pochettino kreeg hij niet eens uitleg. “Het is voor mij heel moeilijk”, zei hij zondag. In Oranje is hij echter onomstreden.

Uitgefloten door eigen publiek

Zijn voormalig ploeggenoot bij Liverpool, Virgil van Dijk, beleefde ook een mooi avondje. Hij maakte met een rake kopbal (1-0) zijn eerste interlanddoelpunt sinds zijn rentree na de zware kruisbandblessure die hem van het EK weghield. Minstens zo fijn was de avond voor Noa Lang, die debuteerde als basisspeler. Hij kon naar hartelust dribbelen en pingelen, in een soort kluitjesvoetbal dat hem misschien herinnerde aan de pleintjes niet ver van de Kuip waar hij opgroeide. De assist op Dumfries (4-0) kwam van hem. Voor Arnaut Danjuma, die na een uur met veel inspiratie inviel, was het evenzeer een bijzondere avond. Zijn eerste optreden in Oranje na drie jaar bekroonde hij met de 5-0.

Smetjes? Ze waren er. Steven Berghuis trof hetzelfde zeldzame lot dat Clarence Seedorf ooit moest ondergaan: als Oranje-speler uitgefloten worden door het eigen publiek. De deels met Feyenoorders gevulde Kuip heeft hem zijn overgang naar Ajax nog niet vergeven. Joël Drommel zal ook weinig plezier aan het potje hebben beleefd. Hij zat opnieuw op de tribune. Van Gaal wilde ‘bevestigen noch ontkennen’ dat de PSV-doelman disciplinair was gestraft.

Het kon de pret niet drukken. Oranje boekte toch alweer de tiende zege van 2021, een aantal dat eerder alleen in 1974, 2008 en 2010 werd gehaald. Kanttekening: de oppositie kwam dit jaar veelal van middelmatige landen en alles overschaduwd door het echec tegen Tsjechië op het EK. Maar dat is vergeten sinds Louis van Gaal aan het roer staat. In november moet het ticket worden bemachtigd voor het WK, in een land waar nog altijd veel mis is, zo probeerden vijf medewerkers van Amnesty op de tribune nog eens te beklemtonen.

