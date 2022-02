Regisseur van sluitingsceremonie is mentaal en fysiek op, zegt zijn vrouw

Miljoenen kijkers zitten zondagmiddag aan de televisie gekluisterd om getuige te zijn van de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2022. Thuis bij filmdirecteur Zhang Yimou, de Chinese regisseur van het sluitstuk van de Spelen, zal met gemengde gevoelens worden gekeken naar alle pracht en praal in het Vogelnest. Het is zelfs maar de vraag of zijn echtgenote Chen Ting de tv aanzet. Misschien gaat ze wel kijken naar een van de vele films die haar man op het witte doek bracht. Zoals Hero, de met een Oscar genomineerde thriller uit 2003.

Eerder deze week stuurde Ting (40) een noodkreet de wereld in. Via Weibo, een belangrijk online platform, liet ze weten dat haar 71-jarige man fysiek en mentaal was uitgeput door de hoge werkdruk en de stress. Hij kon de slaap niet vatten, had geen eetlust, kreeg koortsaanvallen en slikte medicijnen ‘om alleen maar te kunnen praten’. “Elke dag ben ik bang dat hij om zal vallen.”

Het bericht van Ting werd een hit op Weibo, met ruim 100.000 likes en tienduizenden reacties. Het was een opmerkelijke stap, aangezien het in China ongebruikelijk is dat mensen in een bevoorrechte positie klagen over hun privéomstandigheden. De reacties waren dan ook wisselend. Ze werd geprezen voor haar moed en eerlijkheid, maar ze werd ook bekritiseerd omdat ze het imago van China had geschaad.

Ting vertelde ook dat ze haar man niet had gesteund toen hem door de Chinese autoriteiten werd gevraagd om de regie van de openings- en sluitingsceremonie van de Winterspelen op zich te nemen. Ze herinnerde zich nog de ‘ongekende ontberingen’ die hij had doorstaan bij het regisseren van de twee ceremonies tijdens de Zomerspelen van 2008 in Peking. Ze is nog niet vergeten dat haar man destijds gekscherend had gezegd dat ze moesten vluchten als zijn shows niet in goede aarde zouden vallen. Ting, de derde vrouw van Yimou, kon er destijds niet om lachen. En nu weer niet.