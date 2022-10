Regenboogweigering Kökcü overschaduwt zege Feyenoord

Het had kunnen gaan over de formidabele uithaal van invaller Danilo. Over de eerste competitienederlaag van AZ, dat de koppositie verspeelde. Of over het soms vloeiende spel van Feyenoord, dat steeds meer vorm krijgt onder trainer Arne Slot.

Maar het ging na afloop van AZ-Feyenoord (1-3) vooral om Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü, die zich er vanuit zijn geloofsovertuiging ‘niet comfortabel’ bij voelde om een regenboogband te dragen. De tiende speelronde van de eredivisie stond immers in het teken van de nationale coming out-dag. Alle aanvoerders droegen een speciale band in de regenboogkleuren, waarmee de acceptatie voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in het voetbal bevorderd moet worden.

In plaats van Kökcü, die geboren werd in Haarlem maar uitkomt voor Turkije, droeg de Oostenrijker Trauner de kleurrijke aanvoerdersband bij Feyenoord.

‘Respect voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur’

Kökcü was na afloop niet beschikbaar voor de media. Voor de wedstrijd gaf hij wel een verklaring af over zijn besluit. “Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur”, benadrukte de middenvelder. “Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten.”

Kökcü (21), sinds dit seizoen aanvoerder van Feyenoord, sprak de hoop uit dat zijn keuze wordt gerespecteerd. “Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen.”

De weigering van Kökcü was het gesprek van de dag in Alkmaar. Feyenoord droeg onbedoeld opnieuw bij aan een homofoob imago van de club. Ruim een jaar geleden werd de Roze Kameraden gestart, een Lhbti+-fanclub. De oprichter ervan, Paul van Dorst, kreeg doodswensen na de lancering van zijn initiatief. Daarnaast werd er brand gesticht bij de sportschool van Van Dorst. Met als afzender: RJK, de Rotterdam Jongeren Kern, een groep fanatieke Feyenoord-supporters.

Geen statement van Feyenoord tegen homofobie

Ook in het stadion kreeg de Roze Kameraden te maken met intimidatie. Van Dorst werd zelfs afgeraden naar het stadion te komen. Hoewel Feyenoord de incidenten meerdere keren afkeurde, werd er weinig gedaan om het probleem aan te pakken. Aan een voorstel om een statement te maken tijdens de Pride in Rotterdam, waar Feyenoord zich kon uitspreken tegen homofobie, werd geen vervolg gegeven.

Slot, die zelf wel een regenboogspeldje droeg, worstelde na afloop zichtbaar met het onderwerp. “Het zou heel prettig zijn als iemand van zijn statuur die band wel zou dragen”, beaamde hij op de persconferentie. “Maar dat kan ik niet afdwingen. Om de simpele redenen dat hij vanuit zijn geloof – en dat heeft hij aan mij vrij goed uit kunnen leggen – deze keuze heeft gemaakt.” Slot gaf aan dat Kökcü zijn eerste aanvoerder blijft.

Teleurgesteld

De John Blankenstein Foundation, die zich tot doel heeft gesteld om de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen, reageerde teleurgesteld op het besluit van Kökcü. “Het is heel jammer dat geloofsovertuiging nog steeds een oorzaak is dat je dit niet wilt doen”, vindt voorzitter Karin Blankenstein, zus van de overleden oud-scheidsrechter John Blankenstein. “Waarmee ik iemands geloof zeker niet wil veroordelen, maar het geeft wel de noodzaak van onze stichting aan om hierover te blijven praten.”

Kökcü wordt bejubeld door de Feyenoord-aanhang. Beeld ANP

Blankenstein, stellig: “Het is een kleine groep, een handjevol. Het zou goed zijn als de grote zwijgende meerderheid eens zou zeggen: wij staan hier tegenop.”

De zaak-Kökcü ontsierde de topper in de eredivisie. Odgaard kopte de thuisclub nog op voorsprong, maar een strafschop van uitgerekend Kökcü (na een domme overtreding van Beukema) liet het duel kantelen. Szymanski bekroonde na rust zijn goede optreden met de 2-1, waarna invaller Danilo het duel acht minuten voor tijd besliste met een prachtige uithaal. En Kökcü? Die werd na afloop hartstochtelijk bejubeld door de Feyenoord-aanhang. Een veelzeggend beeld.

