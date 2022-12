Records blijven komen voor Ovetsjkin, net als protest tegen zijn steun voor Poetin

Het was vlak voor kerst in het Amerikaanse ijshockey toch wel een bijzonder moment. Alex Ovetsjkin scoorde zijn 801ste en 802de goal in de NHL, de belangrijkste ijshockeycompetitie ter wereld. Daarmee kwam hij op plek twee op de eeuwige topscorerslijst van de al meer dan honderd jaar bestaande competitie. Een grote sportprestatie, en toch was er reserve: Ovetsjkin is een van de belangrijkste sporters die zich hebben uitgesproken voor de Russische president Vladimir Poetin.

En dus was er eind vorig seizoen en sinds de start van de competitie dit jaar protest. Fans kwamen met Oekraïense vlaggen naar stadions. Begin dit jaar kreeg Ovetsjkin het verzoek zijn Instagram-profielfoto te veranderen, waar hij samen met Poetin op zichtbaar is.

Ovetsjkin, die op zijn zeventiende de jongste speler ooit werd die voor het Russische nationale team mocht uitkomen, ging niet in op dat verzoek. Hij is naar verluidt een persoonlijke vriend van ijshockeyliefhebber Poetin en valt de president niet af.

Slechts enkelen spraken zich uit

Dat wil zeggen: hij sprak zich niet uit tegen Poetin, maar ook weer niet helemaal voor de president. In maart, tijdens de eerste maanden van de oorlog, werd hij er naar gevraagd: “Ik ben Rus en hij is mijn president”, zei hij toen. “Ik ben een sporter, geen politicus en hoop op een vredige oplossing.” Pas na aandringen kwam hij met de korte woorden: “Alstublieft, geen oorlog meer.”

De NHL is in tegenstelling tot andere sportbonden niet voor het weren van Russische sporters. En daarom mogen zij ‘gewoon’ meespelen. Slechts enkelen van hen spraken zich uit tegen de oorlog. Ovetsjkin, zoon van een profvoetballer en een succesvol basketbalster, deed niks om Poetin ertoe te bewegen de oorlog te stoppen.

Hij wilde het vooral over sport hebben. In de kleedkamer hoeft hij het niet over iets anders dan sport te hebben, vertelde zijn trouwe teamgenoot Nicklas Backstrom in een interview met het Zweedse Expressen. “Ovi en ik hebben besloten dat we in onze relatie niet over politiek praten of over wat er in Oekraïne gebeurt. In de kleedkamer is dat hetzelfde. Niemand praat erover.”

22 keer gescoord

En dus ging het de laatste maanden vooral over sport en over Ovetsjkins invloed bij Washington Capitals, de club waar hij al zijn hele carrière speelt. ‘Ovi’, zoals zijn naam wordt afgekort door ploeggenoten, scoorde dit jaar al 22 keer. Met zijn laatste twee goals passeerde hij Gordie Howe, die tussen 1946 en 1980 maar liefst 34 jaar actief was in de NHL.

Ovetsjkin moet nog wel 92 goals maken om de nummer één op de topscorerslijst te worden. Dan zou hij Wayne Gretzky voorbij gaan, de volgens velen beste ijshockeyer aller tijden die tussen 1979 en 1999 actief was. Met zijn tempo van doelpunten maken moet Ovetsjkin nog twee jaar doorspelen. Dat lijkt haalbaar voor de 37-jarige ster, die nog een contract heeft tot 2026.

