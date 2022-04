Rechtszaak kampioene gewichtenheffen Bijleveld tegen ‘onveilige’ bond

De dagvaarding, in handen van Trouw, toont hoe Bijleveld (28) haar samenwerking met de Nederlandse Gewichthefbond (NGB) ervaart. De gewichthefster, met meerdere Nederlandse titels en nationale records op haar naam, beschrijft een onveilig topsportklimaat waarin sprake zou zijn van machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en dreigend taalgebruik.

“Ik heb vaak met het idee gespeeld om te stoppen met topsport”, zegt Bijleveld, die zich in de kwestie gesteund voelt door sportkoepel NOC-NSF. “Door de problemen met de bond kreeg ik motivatieproblemen en kwam ik amper mijn bed uit voor een training.”

De bond weigert Bijleveld nu af te vaardigen naar het EK dat op 25 mei tot 5 juni op het programma staat in Albanië. Tien andere atleten mogen wel. “Als ik alle kwalificatievoorwaarden op een rijtje zet, voldoe ik als een van de enige gewichtheffers”, zegt Bijleveld. “De bond sluit mij uit omdat ik kritiek heb op hun functioneren.” De spoedprocedure hierover dient woensdag bij de rechtbank in Assen.

Grondslag van het geschil ligt bij de begeleiding

Erik-Jan Kwekkeboom, voorzitter van de NGB weerlegt desgevraagd de aantijgingen. “Deze rechtszaak dient onze sport niet. Dat Bijleveld ons gedagvaard heeft, is omdat zij het niet eens is met de uitvoering van ons beleid. Dat wij wel anderen naar de EK sturen, doet er wat mij betreft niet toe.”

Grondslag van het probleem ligt bij de begeleiding. Bijleveld presteert beter in bijzijn van haar eigen coaches, Pierre Verkroost en/of haar partner Kevin van Helden, dan onder de twee bondscoaches. Een van hen, de geboren Armeniër Karen Tovmasjan, werd in het verleden betrapt op dopinggebruik. “Ze helpen mij tijdens wedstrijden totaal niet en zijn alleen maar met hun eigen reisje bezig. Om een idee te geven: tijdens de laatste WK in Oezbekistan gingen ze tot 5.00 uur uit om vervolgens brak aan het ontbijt te verschijnen.”

‘Schreeuwend en dreigend aan de telefoon’

Meerdere keren kaartte Bijleveld haar problemen aan. In 2019 vroeg ze in een brief met vijf andere gewichtheffers om veranderingen binnen de bond, onder andere om het aftreden van Kwekkeboom. Er veranderde niets, zegt Bijleveld. “Mij werd verzocht afstand te nemen van de brief, anders zou ik per direct uitgesloten worden van internationale wedstrijden. Kwekkeboom had ik meerdere keren schreeuwend en dreigend aan de telefoon.”

Een ander verwijt van Bijleveld zijn de dubbele rollen van Kwekkeboom binnen de bond. Naast voorzitter is hij ook teammanager van de technische staf en draagt hij zodoende verantwoordelijkheid over zichzelf. Kwekkeboom wil op geen enkel verwijt ingaan. “Ik denk dat het pas zinvol is uitspraken te doen als de rechter een besluit heeft genomen.”

NOC-NSF laat via een woordvoerder weten dat de bond zelf verantwoordelijk is voor het topsportbeleid. De sportkoepel kan wel adviserende functie hebben. Naast deelname aan het EK is de inzet van Bijleveld bij de rechtszaak ook dat een eigen kwalificatietraject met begeleiding van eigen trainers mogelijk is, zonder inspraak van de bond, richting de Olympische Spelen van 2024. De uitspraak wordt nog deze week verwacht.

