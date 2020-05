Rechter oordeelt: Zuur voor Cambuur en De Graafschap maar geen promotie

De voetbalwereld kan zich gaan richten op wat volgens directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB voor de hele sector écht van belang is: oplossingen zoeken voor een ‘mega-aantal uitdagingen’. Hij doelde op de grote financiële crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Het kiezelsteentje dat tot gisteravond in de schoen van de bedrijfstak zat, en dat de afgelopen weken voor veel verdeeldheid en irritatie in de branche zorgde, werd in de Utrechtse rechtbank in tien minuten gedecideerd verwijderd.

Rechter Hans Zuurmond gaf de KNVB op alle fronten gelijk in het kort geding dat tegen de bond was aangespannen door Cambuur en De Graafschap. De twee clubs meenden recht te hebben op promotie naar de eredivisie maar dat gaat dus niet gebeuren. De KNVB besliste dat op 24 april al en daar ligt ook de bevoegdheid om in dit soort uitzonderlijke gevallen te beslissen, oordeelde de rechter. Die voelde wel met Cambuur en De Graafschap mee. Hij noemde het voor beide clubs ‘een bittere pil’ en ‘een hard gelag’.

Alleen maar verliezers

Gudde wilde niet spreken van een overwinning. “Deze zaak kent alleen maar verliezers. We kunnen hier nu een streep onder trekken. We hebben ongelooflijk veel energie nodig in het zoeken naar oplossingen voor onze branche. En gelukkig lukt het de laatste dagen zonder ruzie.”

Directeur Ard de Graaf van Cambuur noemde het oordeel van de rechter ‘hartstikke helder’. “Het voetbal is de verliezer. Het draait in de uitspraak om drie woorden: de KNVB beslist. Er is op juridische gronden geoordeeld, helaas niet op sportieve gronden”, vond De Graaf. “Zuur, heel zuur”, treurde directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. “Maar je wist dat dit erin zat, hoe oneerlijk het ook is.”

Tot het stopzetten van het profvoetbal medio maart leken Cambuur en De Graafschap aan te koersen op directe promotie naar de eredivisie. De competitie wordt echter niet meer afgemaakt. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB nam daarna een besluit over de afwikkeling. Volgens de rechter is geen sprake van een reguliere, afgeronde competitie. “De KNVB is bevoegd een besluit te nemen in situaties die niet in het reglement geregeld zijn, wat hier het geval was”, zei rechter Zuurmond.

Met de rug tegen de muur

De twee eerstedivisieclubs hadden in de zitting vrijdag gehamerd op de uitslag van de stemronde die op 24 april was gehouden onder de 34 profclubs. Daaruit bleek dat er 16 vóór promotie/degradatie waren, 9 tegen en 9 onthoudingen. Zuurmond concludeerde echter dat dit slechts een peiling was en geen stemming. Dat de KNVB andere verwachtingen over de raadpleging had gewekt, noemde Zuurmond ‘niet handig’. “Dit heeft onduidelijkheid veroorzaakt”, aldus de rechter. Die vond de uitkomst van de peiling ook niet heel eenduidig. “Er waren feitelijk drie kampen. Het besluit was niet zo onredelijk dat de rechtbank dit moet terugdraaien. De KNVB stond onder grote tijdsdruk en met de rug tegen de muur.”

Wat de procedure betreft trok Gudde boetekleed aan. “De rechter heeft gelijk. In de uitvoering hebben we steken laten vallen. Ik heb een paar keer het woord stemming gebruikt en dat was niet handig. Ik had vooraf ook duidelijker moeten maken hoe deze procedure zou verlopen”, aldus Gudde. Hij verwacht niet dat de clubs bij de geplande algemene ledenvergadering op 18 juni alsnog een poging zullen doen een ander besluit te forceren. Meer eensgezindheid uitstralen is gezien de hoop op financiële steun vanuit Den Haag na een goed gesprek met minister Van Rijn nu van belang, liet Gudde blijken.

Zowel de directeuren van Cambuur en De Graafschap als hun advocaat Dolf Segaar zien vooralsnog weinig aanknopingspunten voor een beroep. Cambuur gaat de KNVB nog wel vragen om financiële compensatie. De club had met het oog op de eredivisie al investeringen gedaan. “De financiële scheur in de broek is groot. Dit kost miljoenen”, zei De Graaf.

