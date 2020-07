Rechter moet zich plots buigen over een wedstrijd van het Nigeriaans elftal uit 1994

En zo moest opeens de rechtbank in Arnhem zich buigen over een wedstrijd van het Nigeriaanse voetbalelftal van 26 jaar geleden. Oud-bondscoach Clemens Westerhof (80) en diens voormalig assistent Jo Bonfrère (74) vierden samen grote successen met het Nigeriaans team, maar dinsdagochtend stonden ze ineens tegenover elkaar in de rechtbank.

Wat is er gebeurd? In april gaf Bonfrère een interview aan de Nigeriaanse radiozender Brila FM, waarin hij suggereerde dat Westerhof honderdduizend dollar had aangenomen om Nigeria in de achtste finales van het WK in 1994 opzettelijk te laten verliezen van Italië – hetgeen ook gebeurde. “Als je het niet gelooft, dan kun je het de spelers vragen”, zou Bonfrère hebben gezegd.

‘Stank voor dank’

Westerhof was witheet. Hij spande een kort geding aan. Stank voor dank, vindt Westerhof de beschuldiging van Bonfrère. “Zijn goede naam ligt in de goot”, zei de advocaat van Westerhof gisteren. “Daarvan heeft hij last in Nigeria, maar ook in Nederland.” Westerhof nam Bonfrère juist mee om het Nigeriaanse voetbalelftal in 1994 voor het eerst naar een wereldkampioenschap te loodsen. Maar sinds dat toernooi botert het niet meer tussen de twee.

Bonfrère meent dat zijn woorden zijn verdraaid. “Ik heb gezegd dat ze aan de spelers moesten vragen wat voor problemen er waren in de week voor de wedstrijd”, zei hij in de rechtbank. Bonfrère ontkent echter dat hij over honderdduizend dollar heeft gesproken. Bonfrères advocaat: “Sensatiebeluste media hebben er een eigen draai aan gegeven.”

Westerhof eist een rectificatie en wil een schadevergoeding. De rechter doet over twee weken uitspraak. Opheldering over de ton aan dollars mag ook van hem niet worden verwacht.

