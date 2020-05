‘Rechter, ga niet op stoel KNVB zitten’

Bijna drie uur luisterde voorzieningenrechter Hans Zuurmond vrijdag aandachtig naar een juridisch steekspel tussen Cambuur en De Graafschap aan de ene kant en de KNVB aan de andere zijde van het vrij lege zaaltje in de Utrechtse rechtbank. De twee eerstedivisieclubs vochten in kort geding het besluit van de bond aan om hen komend seizoen niet toe te laten tot de eredivisie. Ze menen daar recht op te hebben op basis van hun riante positie als nummers één en twee in maart, toen de voetbalcompetities werden stilgelegd.

De KNVB verdedigde zijn beslissing van 24 april bij monde van advocaat Harro Knijff, die stelde dat het bestuur betaald voetbal van de bond nu eenmaal als enige de bevoegdheid heeft in zulke uitzonderlijke gevallen een knoop door te hakken. En dat een rechter dus helemaal niet op de stoel van een sportbond moet gaan zitten.

Hoe de rechter dat ziet, wordt komende week helder. Zuurmond zei ernaar te streven donderdag 14 mei uitspraak te doen over de claim van Cambuur en De Graafschap. En die luidt: het terugdraaien van het besluit om na het definitieve einde van de competities geen promotie-degradatieregeling toe te passen, waardoor ADO Den Haag en RKC in de eredivisie blijven.

Mistige procedure

Ze voelen zich in Leeuwarden en Doetinchem ernstig geschaad, financieel en sportief. Raadsman Dolf Segaar sprak van ‘onnavolgbare en onbegrijpelijke besluiten’ na een ‘zeer gebrekkige procedure’. De rechter liet blijken dat hij dat besluitvormingsproces ook ‘mistig’ vindt. De KNVB had de 34 clubs vooraf laten weten naar een zo groot mogelijk draagvlak te streven. “Als je zegt dat je de mening van de clubs vraagt, omdat je zo democratisch bent, dan zou je daar vooraf ook spelregels over moeten communiceren. Anders lijkt het een loterij zonder nieten”, zei de rechter.

Zestien profclubs stemden op 24 april vóór promotie/degradatie, negen waren tegen en er waren negen onthoudingen. De KNVB zag in die negen onthoudingen volgens Knijff een boodschap. “Die clubs zeiden: wij willen niet beslissen over het lot van collega-clubs, het bestuur betaald voetbal gaat hierover.” Segaar zag in de stemuitslag een duidelijke voorkeur voor promotie van Cambuur en De Graafschap.

Gehaaste handelwijze

In essentie draait de zaak juridisch om de vraag hoeveel vrijheid het bestuur heeft. De twee clubs menen dat de KNVB op basis van het reglement en de competitieregels de stand van 8 maart had moeten hanteren, net zoals bij de verdeling van de Europese tickets is gebeurd. De KNVB vindt dat die regels niet van toepassing zijn, omdat van een reguliere competitie geen sprake is. Knijff: “Bij de Europese tickets is voldaan aan wat de Uefa wilde, voor promotie/degradatie was in dit geval niets geregeld en de Uefa gaat daar niet over.”

De advocaten van Cambuur en De Graafschap gooiden ook het Europees mededingingsrecht nog in de strijd, dat de KNVB nu het toelaten van concurrentie op de markt zou dwarsbomen. De optie om de eredivisie uit te breiden naar twintig clubs is volgens de Friese en Achterhoekse club ook niet goed onderzocht door de gehaaste handelwijze van de bond.

Onzin, stelt de KNVB. De druk om snel een besluit te nemen, kwam juist van de clubs, óók van Cambuur en De Graafschap. Bovendien zou uitbreiding van de eredivisie naar twintig niet mogelijk zijn qua planning én omdat de burgemeesters het niet zien zitten.

Lees ook: Cambuur is nog altijd woedend: ‘Ons is groot onrecht aangedaan’

De KNVB bepaalde dat Cambuur niet promoveert. Dat wekte grote woede bij de Friese club. Een interview met trainer Henk de Jong.