Rechtenstudent toen in Leuven, topscorer nu in Nederland

Cyriel Dessers (25) begrijpt de vraag wel. Wat als hij, net als veel van zijn ploeggenoten bij Heracles Almelo, vanaf zijn elfde, twaalfde jaar in de jeugdopleiding van een betaald voetbalclub had gezeten? Was hij dan verder geweest?

“Ik vind dat wel een moeilijk evenwicht”, peinst Dessers in de persruimte van Heracles, dat woensdagavond in het KNVB-bekertoernooi werd uitgeschakeld door Vitesse (0-2). Zaterdag speelt Heracles tegen Feyenoord.

“Uiteindelijk ben ik blij dat ik, voordat ik in deze heel serieuze voetbalwereld terechtkwam, ook de andere kant van het leven heb gezien.”

Nee, zijn carrière is bepaald niet doorsnee. Dessers, momenteel topscorer in de eredivisie (twaalf doelpunten), werd op zijn achttiende profvoetballer. Tot die tijd studeerde hij rechten in Leuven, waar hij genoot van het studentenleven en voetbalde voor OH Leuven.

“Ik heb het studentenleven meegemaakt, iets wat veel spelers hier (bij Heracles, red.) wel zouden willen, denk ik. En dat begrijp ik. Ik heb daar vriendschappen voor het leven gemaakt.”

Jong OH Leuven

Het was geen losbandig bestaan, benadrukt Dessers. “Ik speelde bij Jong OH Leuven”, vertelt hij maandagmiddag in zijn trainingsoutfit. “Elke ochtend had ik les, daarna ging ik studeren in de bibliotheek en ’s avonds stapte ik op de bus om te trainen of een wedstrijd te spelen. Als ik thuiskwam, moest ik soms nog verder studeren. En soms ging ik daarna nog op stap, het echte studentenleven ontdekken.”

Via NAC, dat hem in 2016 overnam van Sporting Lokeren, belandde Dessers in Nederland. Bij FC Utrecht wilde het de afgelopen twee seizoenen niet zo lukken, maar bij Heracles Almelo oogt hij bevrijd.

Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord, beaamt hij. “In de subtop van de eredivisie kunnen we allemaal goed voetballen”, meent Dessers. “De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat vertrouwen uiteindelijk het verschil maakt. Voor een spits geldt dat misschien nog wel meer. Als hij niet scoort, gaat het aan ’m vreten en dan gaat hij te veel nadenken, forceren.”

Dessers is geboeid door dat mentale aspect. Onlangs las hij het boek ‘Psychologie van de Topsporter’, waarin hij vooral het hoofdstuk over ‘flow’ met interesse bekeek.

Wat is het? En hoe raak je erin? “Als ik nu een goal maak, dan probeer ik me die na een wedstrijd te herinneren, en dat gaat dan heel moeilijk”, stelt Dessers.

“Dat is een teken dat je in de flow zit. En als je in de flow zit, ga je dingen op de automatische piloot doen. Dan valt het bewuste weg. Daar wil je als spits het liefst naartoe.”

Zijn trainer, de Duitser Frank Wormuth, vertelde hem recent dat er nog meer in hem zit. Dessers knikt.

“Ik weet – mede omdat ik geen echte profopleiding heb gehad – niet goed waar mijn grenzen liggen. Ik ben 25 en topscorer van de eredivisie, wetende dat er nog rek in zit. Dat is een prettig gegeven. Een luxepositie. Ergens geeft het je vertrouwen, maar het houdt je ook scherp. Omdat er wel gewerkt moet worden om het maximale eruit te halen.”

Ouders

Dat laatste zegt hij niet zomaar. Die mentaliteit heeft Dessers meegekregen van zijn ouders; een Nigeriaanse moeder en een Belgische vader. “Mijn familie heeft me nooit gepusht om voetballer te worden”, vertelt Dessers na een uitlooptraining. “Ze vonden het wel leuk, maar waren ook kritisch. Ze hielden me voor: als je ervoor gaat, dan moet je er ook echt alles voor geven.”

Die filosofie heeft Dessers altijd nageleefd. Niet zonder succes: als topschutter in Nederland wordt hij steeds vaker in verband gebracht met het nationale elftal van Nigeria. In maart wordt hij mogelijk opgeroepen voor een aantal oefeninterlands.

Als het thema ter sprake komt, twinkelen zijn heldere ogen van trots. “Als het gebeurt, zou dat ongelofelijk veel voor mij betekenen”, zegt Dessers gemeend.

“Als ik kijk naar wat ik allemaal heb meegemaakt, de ervaringen en de mensen die ik heb mogen leren kennen, dan zeg ik: mijn carrière is nu al geslaagd. Maar dit, uitkomen voor Nigeria, zou echt de kroon op mijn loopbaan zijn.”

