Real naar rechter na weer racismerel rond Vinícius Jr.: ‘Spanje is land van racisten’

Vinícius is zeker dit seizoen veelvuldig het mikpunt van racisme uit het publiek geweest. Dit keer gebeurde het in de uitwedstrijd tegen Valencia. Vinícius reageerde woedend op racistische uitingen van fans. Toen hij daarna werd uitgedaagd door spelers van Valencia en in een wurggreep werd gehouden, deelde hij een tik uit. Daardoor moest de Braziliaan met rood van het veld.

Real Madrid meldde maandag in een verklaring het voorval te veroordelen en zich te wenden tot de bevoegde autoriteiten om de zaak te onderzoeken. “Deze gebeurtenissen vormen een directe aanval op het model van onze sociale en democratische rechtsstaat”, aldus de club.

Real vindt dat dergelijke aanvallen van racisme ‘een haatmisdrijf’ zijn en heeft daarom een klacht ingediend bij het parket en bij een Spaanse instantie tegen haatmisdrijven en discriminatie. De club wil dat de feiten worden onderzocht en de verantwoordelijken aansprakelijk worden gesteld.

‘Het lijkt wel of racisme normaal is in La Liga’

In de uren na de wedstrijd had Vinícius al een uitgebreide verklaring op Instagram gezet over het racisme waar hij bijna wekelijks slachtoffer van is en het falen van de bestrijding ervan in het Spaanse voetbal. “Het was niet de eerste, niet de tweede en niet de derde keer”, schreef Vinícius. “Het lijkt wel of racisme normaal is in La Liga. De competitie vindt dit normaal. De bond moedigt het zo zelfs aan, tegenstanders worden aangemoedigd om racistische uitlatingen te doen.”

“Spanje is een prachtig land dat ik omarm en waar ik van hou, maar het exporteert racisme naar de wereld”, aldus Vinícius. “Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje bekend als een land van racisten.”

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, doet in de ogen van Vinícius niet genoeg om racisme tegen te gaan. Tebas reageerde snel op die kritiek. “We hebben geprobeerd om je uit te leggen wat La Liga doet in gevallen van racisme, maar je kwam niet opdagen op de twee afgesproken data die je zelf had voorgesteld”, schreef Tebas op Twitter. “Voordat je La Liga bekritiseert, moet je jezelf eerst goed informeren. Laat je niet manipuleren en begrijp wat we kunnen doen en wat we al gedaan hebben.”

Thibaut Courtois dacht apengeluiden te horen

Daar had Vinícius weer een antwoord op. “In plaats van racisten te bekritiseren, valt de voorzitter van La Liga mij op sociale media aan. Daarmee kies je hun kant. Ik wil acties en sancties.”

Doelman Thibaut Courtois zei dat alle spelers van Real uit protest van het veld waren gestapt als Vinícius dat had gewild. “Ik dacht al dat ik apengeluiden hoorde, dat is onmogelijk om te accepteren. Het is gestoord welke dingen je hoort op de tribunes.”

De gebeurtenissen in Valencia maakten in de hele voetbalwereld reacties los. De Engelse oud-voetballer Rio Ferdinand toonde zijn verontwaardiging op sociale media. “Hoe vaak moet deze jonge man dit nog ondergaan?” Rio Ferdinand sprak LaLiga, de Uefa en de Fifa erop aan.

Op zijn beurt liet Fifa-voorzitter Gianni Infantino weten dat hij volledig achter Vinícius staat. Hij vroeg aandacht voor de richtlijnen die de Fifa heeft opgesteld om racisme in het voetbal tegen te gaan. Dit houdt in dat bij racistische uitingen uit het publiek een wedstrijd tijdelijk wordt gestaakt. Als het zich na de onderbreking en een waarschuwing van de stadionspeaker herhaalt, gaan de drie punten naar de tegenstanders. “Dit zijn de regels die iedereen zou moeten hanteren. Dit moeten we doen", aldus Infantino.

Real verloor met 1-0 bij Valencia.

