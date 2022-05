Real Madrid klopt Liverpool in finale met 1-0 en wint Champions League voor 14e keer

De formatie van trainer Carlo Ancelotti won in de finale van Liverpool, 1-0. De Engelsen waren verreweg het grootste deel van het duel in de aanval, bij een van de spaarzame Madrileense uitvallen besliste Vinícius Júnior de wedstrijd.

Zo was de hoofdprijs van Europa bepaald niet voor de eerste keer voor de Koninklijke, dat met ‘oude’ maar nog steeds grote mannen als Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric en bovenal Karim Benzema het toernooi naar zijn hand zette. De hoofdrol was vooral voor de Franse topschutter, die uitblonk in onder meer prachtige wedstrijden tegen Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City.

Real Madrid coach Carlo Ancelotti reageert op het winnen van de Champions League Beeld REUTERS

Dat Real Madrid halverwege niet op achterstand stond had het vooral te danken aan Thibaut Courtois, de Belgische doelman bij de Spaanse kampioen. Hij redde, vaak heel fraai, bij pogingen van Mohamed Salah, Sadio Mané en Thiago. Een keer kreeg hij hulp van de paal.

Het was het min of meer verwachte spelbeeld. Liverpool viel aan, als altijd. Real wachtte af en werd teruggedrongen. Pas enkele minuten voor rust was de club uit de Spaanse hoofdstad even dreigend en leek Benzema toch weer zijn gebruikelijke doelpunt te maken. Maar het was buitenspel.

Virgil van Dijk speelde mee met Liverpool, nadat hij enkele weken geleden in de van Chelsea gewonnen finale van de FA Cup geblesseerd was uitgevallen. Ook Thiago en Fabinho, eveneens hersteld van blessures, waren basisspelers. De formatie van Jürgen Klopp trad daardoor aan in zijn sterkste formatie.

Liverpool's Virgil van Dijk verslagen na de wedstrijd. Beeld REUTERS

Tegen de logica van de wedstrijd kwamen de Spanjaarden na de hervatting op voorsprong. Vinícius Júnior schoot van dichtbij raak, na een harde voorzet van Federico Valverde. Liverpool kwam in die fase minder tot het uitspelen van kansen. Na de achterstand werden de Engelsen weer sterker. Salah en invaller Diogo Jota waren dichtbij de 1-1, maar steeds stond Courtois in de weg.

De wedstrijd in Parijs begon “om veiligheidsredenen” met ruim een half uur vertraging. Doordat veel fans niet op tijd het stadion binnen konden komen braken ongeregeldheden uit.

Real Madrid: acht finales, acht keer winst Real Madrid heeft nu de acht laatste finales waar het aan meedeed in de Champions League gewonnen. De laatste nederlaag van Real Madrid in de finale van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams was in 1981 tegen Liverpool (1-0). Een overzicht van de acht Champions League-finaes die Real daarna speelde: 1998: Real Madrid - Juventus 1-0

2000: Real Madrid - Valencia 3-0

2002: Real Madrid - Bayer Leverkusen 2-1

2014: Real Madrid - Atlético Madrid 4-1 (na verlenging)

2016: Real Madrid - Atlético Madrid 1-1 (Real wint na strafschoppen)

2017: Real Madrid - Juventus 4-1

2018: Real Madrid - Liverpool 3-1

2022: Real Madrid - Liverpool 1-0

