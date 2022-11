Razendsnel gaat Europees kampioen Fem van Empel van sporter naar topsporter

Twee ronden is het EK veldrijden bezig als Fem van Empel besluit om tegen het verkeer in te lopen. Met haar fiets op haar schouder rent ze terug naar de ingang van de materiaalpost. De voorband voelt niet helemaal hard meer, en ze kan nog net wisselen. Haar gezicht plooit niet, ook al valt ze van de leidende positie terug naar een plek in de middenmoot. Ze weet dat als ze geen fouten maakt, ze nog kan winnen.

En dat gebeurt. Vier ronden later viert ze op de grote esplanade van de Citadel van Namen haar feestje met het publiek op de laatste rechte lijn. Ze is Europees kampioen, ruim voor Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Blanka Vas.

Van Empel was vooraf al de grote favoriet in Namen, waar het EK werd gereden op een van de meest aansprekende veldritparcoursen van het jaar, befaamd om de steile kasseistroken en de lange schuine graskant. Ze won dit jaar zeven van de laatste acht races. Een nieuw talent in een sport waarin jonge renners ook snel goed kunnen worden. De sport is explosief, de wedstrijd duurt niet al te lang en iemand met genoeg durf komt bovendrijven.

Magere afspiegeling

Tegelijkertijd is het veldrijden dit jaar maar een magere afspiegeling van het vrouwenwielrennen. Het evenemententerrein in Namen was te groot voor de hoeveelheid toeschouwers, en bij de profs stonden slechts 22 vrouwen aan de start. Marianne Vos was er als wereldkampioen wel, dit in tegenstelling tot de grote namen bij de mannen, maar zij werd op drie minuten slechts negende. Twee grote concurrenten voor Van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij, rijden zondag bovendien bij de beloften mee. “Zij hadden hier zeker kans gemaakt”, aldus Van Empel na afloop.

Het deed aan de wedstrijd van Van Empel niets af. Haar extra pitstop zorgde voor nog wat zelfgecreëerde spanning, want ze was veruit de beste, ook al kwam nummer twee Alvarado op de echt technische stukken zoals de schuine regelmatig dichterbij. Bergop was Van Empel niet bij te houden.

Na afloop kon ze op een vrijwel verlaten esplanade zwaaien in haar eerste kampioenstrui bij de elite. Twintig jaar oud is ze pas, maar haar carrière verloopt razendsnel. Nog maar drie jaar geleden was ze een veelscorende aanvalster bij voetbalclub RKSV Nuenen, waarmee ze in 2018-2019 promoveerde naar de hoofdklasse. In de winterstop hield ze op de mountainbike haar conditie bij.

Toch was voetbal niet alles. Al op jonge leeftijd fietste ze al wel. Onder meer bij WV Schijndel, waar ze weleens in een te groot zittend shirt mee ging met een oudere lichting. Jeugdbegeleider Angelo van Melis zag haar de laatste jaren af en toe, als het in haar schema paste. “Ze is heel gedisciplineerd, heel talentvol. Geef haar een tennisracket, en ze slaat je ook de baan uit. En het is een Van Empel. Haar vader fietste, haar oom heeft een fietsenwinkel. Die hele familie ademt fietsen. Ze hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Voetbal was dan een zijsprong, alleen wel iets wat ze graag wilde. John van der Maat, jarenlang trainer en begeleider van de vrouwenselectie bij RKSV Nuenen, herinnert zich nog een gesprek met haar ouders, en dat het eigenlijk wel zonde was dat ze ging voetballen. “Ze wilde het per se. Ze koos voor haar plezier. Dat is het belangrijkst.”

Op het voetbalveld ging de ontwikkeling haar niet snel genoeg. Van Empel stoorde zich aan ploeggenoten die uitgaan op de avond voor de wedstrijd eveneens belangrijk vonden. Hoe kon ze beter worden? Ze koos voor de fiets. In november 2019 stopte ze met voetbal. Het veldrijden werd een volgende speeltuin.

‘Als een raket’

De transitie nu is ‘van sporter naar topsporter’, zegt haar trainer Aschwin van Oorschot in Namen, terwijl hij de bloemen van de ereceremonie vasthoudt. Drie jaar geleden maakte hij met haar een ‘langetermijnplanning’. Het gaat alleen behoorlijk snel, ziet hij ook. Van Empel is niet de lenigste, maar een talent op de fiets en in het lopen, zegt Van Oorschot. Onlangs gaf hij haar een looptraining. Niet te hard, was de bedoeling. Puur trainen op de looptechniek. “Toen liep ze 4.13 minuut per kilometer. Toen dacht ik: Fem, je gaat echt als een raket.”

De laatste maanden komt er ook mentale belasting bij. Van Empel vertelt dat ze media moeilijk vindt. Zegt ze dingen wel goed? Komt het goed over? Vooral de reacties op sociale media zijn lastig. Vooral als die reacties komen van fans van tegenstandsters. “Dat is afgunst, denk ik. Ik vind het moeilijk om daarmee om te gaan.”

Op 1 januari wordt ze ploeggenote van Vos bij Jumbo-Visma, dat in haar een nieuw toptalent ziet. Ze heeft de eerste bijeenkomst van de ploeg al meegemaakt. Het lijkt op nog meer druk. Maar een eerste doel is de stress wat weg te halen. “Het zou goed zijn als ik nu eens niet win. Dan krijg ik daar weer vragen over? Ja, misschien wel minder dan nu.”

