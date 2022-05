‘Rare bondscoach’ Van Gaal: ‘Oranje is geen psychotherapeutisch centrum’

Als bondscoach Louis van Gaal op zijn praatstoel zit, zoals maandag op de KNVB Campus, is hij niet te beroerd zijn mening te geven. Bijvoorbeeld over het supportersgeweld dat zondag na ADO-Excelsior weer losbarstte in Den Haag.

“Dat is een uitvloeisel van de heersende of de nieuwe cultuur in Nederland. Kijk naar de grote politieke voorbeelden. Dan kun je ook niets meer verwachten van het volk”, sprak Van Gaal. “We moeten onze normen en waarden handhaven. In mijn ogen doen we dat niet. Wij hebben er allemaal wel enige schuld aan. Misschien de bondscoach ook wel.”

Praten in de derde persoon over zichzelf, sneren naar de media, arrogant, open maar óók charmant naar een verslaggeefster die naar zijn gezondheid informeerde (‘Wat lief. Daar moet je een vrouw voor zijn’) – Van Gaal was helemaal zichzelf in zijn perspraatje in Zeist. Het was de aftrap van een zestiendaagstrainingskamp met daarin vier wedstrijden in de Nations League: uit tegen België en Wales, thuis tegen Polen en Wales. De waarde van die duels mag niet overschat worden, door de inzet van veel B-keus, ook bij Oranje. “Het is eigenlijk van de gekke dat de spelers aan het einde van het seizoen, met zoveel wedstrijden in korte tijd door covid, nu nog zo’n reeks moeten spelen. Dat is haast niet te doen. Dat zie je ook aan het aantal afmeldingen.”

Van Dijk ‘aan het einde van zijn latijn’

Van Gaal doelde op Clasie, Luuk de Jong, Malen, Wijndal, Danjuma, De Roon en Bijlow. Virgil van Dijk is er wel, maar hij is ‘aan het einde van zijn latijn’. De Liverpoolspeler, die zaterdag nog de Champions League-finale verloor, zal alleen vrijdag tegen België spelen. Daarna krijgt hij vakantie, na overleg tussen de bondsarts en de medische staf van Liverpool. “Daar luister ik dan naar. Wat een rare bondscoach, he?”

Maar het ging maandag toch vooral over één afwezige die fysiek nog heel fris moet zijn: Georginio Wijnaldum, reserve-aanvoerder en 86-voudig international. Van Gaal nam hem niet eens op in de voorselectie. Dat vertelde hij hem via Facetime, want de bondscoach wil mensen ‘altijd recht in de ogen aankijken’. Of er begrip was bij Wijnaldum? “Dat denk ik niet.”

Maar wat is de reden? “Gini heeft niet geleverd. Ik lees in de media dat hij minder minuten heeft gemaakt bij zijn club Paris Saint-Germain. Maar ik heb ik al eerder gezegd dat ik niet aan dat principe kan vasthouden. Daar heeft het niets mee te maken. Gini heeft vijf keer onder mij gespeeld, drie keer heb ik hem gewisseld. En Louis van Gaal wisselt niet voor niks. Ik vind dat je moet leveren in het Nederlands elftal. Het is geen revalidatiecentrum, en ook geen psychotherapeutisch centrum. Ik moet de besten selecteren, anders val ik bij de rest door de mand.” Maar: “Als Wijnaldum weer in vorm is, selecteer ik hem meteen.” Alleen: “Topsport kan niet zonder harde beslissingen.”

‘Guus Til heeft geleverd in het Nederlands elftal’

En toch. Is de geselecteerde Guus Til, die bij Feyenoord al tijden matig speelde, echt beter dan Wijnaldum? In zijn antwoord liet Van Gaal indirect blijken dat hij niet tevreden was over het gedrag van Wijnaldum in de vorige interlandperiode in maart, toen hij vooral bankzitter was. “Guus Til heeft geleverd in het Nederlands elftal. In de trainingen en als ik hem erin zette. Als ik naar een WK ga, heb ik er een team van gemaakt. Spelers als Guus Til zijn daar heel belangrijk bij. Het gaat erom dat je niet alleen fantastisch, vrolijk en leuk bent als je speelt.”

Bondscoach Louis van Gaal praat op de training van maandag in Zeist met PSV'er Jordan Teze. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Van Gaal maakte dit keer meer opmerkelijke keuzes. Hij legde uit dat hij nu spelers wil zien die straks mogelijk in aanmerking komen voor de WK-selectie als er veel spelers geblesseerd raken. In die categorie valt ook Bruno Martins Indi van AZ. Het is indirect een boodschap aan de vaste krachten. “Niemand heeft een automatische rittenkaart bij het Nederlands elftal.”

Nog controversiëler is de selectie van Vincent Janssen. De spits was jaren uit beeld bij Oranje, speelt vrij anoniem in Mexico waar hij één keer scoorde in vijftien duels. Media in Mexico dachten dat zijn uitverkiezing een grap was. Van Gaal: “Je denkt toch niet dat ik naar de media luister? Ik wil zo’n type spits zien in het Nederlands elftal.” Volgens Van Gaal had assistent Danny Blind positieve dingen van Janssen gezien en die werden bevestigd in video’s die hij zelf bekeek. “Alleen, hij heeft harde voeten. Ik zou liever zachte voeten zien. Dat kleeft aan hem. Maar daar leggen Mexicaanse media de nadruk op. Ik niet.” Harde voeten is Vangaaliaans voor een slordige balbehandeling.

‘Janssen mag ook uitrusten van zijn bruidsnacht’

Janssen zal zich pas op 7 juni melden in Zeist omdat hij eind deze week trouwt. “Ik vind dat hij mag trouwen. Ook de bruidsnacht mag hij goed doorbrengen met zijn nieuwe vrouwtje. Daar mag hij óók nog van uitrusten. Zo menselijk ben ik.”

Of Ajacied Brian Brobbey geen betere optie was geweest? Nee, vindt Van Gaal, want die moet zich net als potentiële internationals als Geertruida en Botman met Jong Oranje gaan plaatsen voor het EK. Dat is voor de toekomst belangrijker, vindt Van Gaal. “Ik ben bondscoach van het hele Nederlandse voetbal.”

