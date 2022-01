Ranomi Kromowidjojo stopt en heeft nieuw doel: armoede onder kinderen bestrijden

“Mijn carrière als topsporter is helemaal af. Zwemmen zal mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau”, meldt Ranomi Kromowidjojo in een persbericht van zwembond KNZB. “Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport en dat het een onderdeel is van een groter geheel. Dankzij alle jaren topsport weet ik dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf denkt, onder andere door je juiste gedachten te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaringen mij nu ook gaan helpen met mijn volgende uitdaging om anderen te inspireren.”

Kromowidjojo won in 2008 op de Zomerspelen van Peking goud met het estafetteteam op de 4x100 meter. Vier jaar later, in Londen, veroverde ze individueel olympisch goud op de 50 en 100 meter. Drie keer werd ze in haar loopbaan wereldkampioen. In totaal kreeg ze 87 medailles op WK's, EK's en Olympische Spelen omgehangen. Ze is nog altijd wereldrecordhoudster op de 50 meter vrije slag kortebaan (22,93) en als een van de estafettezwemsters van de wereldrecords kortebaan 4 x 50, 4 x 100 en 4 x 200 vrij.

‘Ik voel een sterke drang om mensen te helpen’

In december zette ze op het WK kortebaan in Abu Dhabi - achteraf gezien - een uitroepteken achter haar carrière met de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. Voor dat toernooi mijmerde ze in Trouw al over haar toekomst na haar topsportpensioen. Ze zei haar haar bekendheid graag te willen gaan inzetten om armoede te bestrijden. “Ik voel een sterke drang om mensen te helpen en de wereld een beetje mooier te maken", zei ze in het interview.

Als klein meisje al realiseerde zij zich dat er mensen zijn die het minder goed hebben. “Mijn vader is geboren in Suriname. Hij heeft altijd contact gehouden met zijn ooms, tantes, neven en nichten daar. Zolang ik me kan herinneren, sturen wij ieder jaar dozen op met spullen en kleding.”

Kromowidjojo is al ambassadeur van Unicef en wil zich voor die organisatie blijven inzetten. Maar ook in Nederland is meer aandacht en hulp nodig voor kinderen die in armoede leven, vindt ze. “Ik had nooit gedacht of gedroomd dat ik zoveel zou bereiken en zoveel bereik zou hebben. Mijn zwemsucces heeft ervoor gezorgd dat ik een groter podium heb. Daar ben ik me de afgelopen jaren steeds bewuster van geworden en daar wil ik wat mee doen. Ik ben niet iemand die de rest van haar leven in de schijnwerpers hoeft te staan, maar ook niet iemand die snakt naar de schaduw. Ik zal mijn momenten uitkiezen.”

Niet aan de badrand

In 2023 wil ze weer een Ranomi Cup voor Unicef organiseren. Daarnaast blijft ze zich inzetten voor de belangen van internationale topzwemmers als lid van de Swimmers Alliance. “En verder heb ik ook nog de ambitie om mensen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het lijkt mij heel leuk om mensen en teams te coachen, maar dan niet aan de badrand…”

Kromowidjojo beschouwde zichzelf al als de ‘granny’ van het Nederlandse zwemmen. Dat verliest na het afscheid van haar verloofde Ferry Weertman en van Femke Heemskerk opnieuw een uithangbord van de sport in Nederland.

