Rafael Nadal verbijt de pijn en blijft, geheel tegen zijn eigen verwachting in, de koning van Roland Garros

De veertiende van Rafael Nadal klonk als een symfonie. Als een dirigent zonder stokje arriveerde de Spanjaard in Parijs. Overmand door twijfels over zijn vorm en fitheid achtte hij zich kansloos voor weer een titel op Roland Garros. Maar het lukte hem opnieuw, voor de veertiende keer (!) legde hij zijn zeven tegenstanders zijn wil op. “Ik kan dit gevoel niet beschrijven.”

In de aanloop naar Roland Garros werd Nadal geteisterd door een gebroken rib en een chronische blessure aan de linkervoet, die hem al jaren achtervolgt. Hij speelde nauwelijks partijen op gravel en hij nam zijn eigen dokter mee naar de Franse hoofdstad. Na de gewonnen finale tegen Casper Ruud onthulde hij dat pijnstillende injecties hem het hele toernooi op de been hadden gehouden. Het was elke dag de vraag of hij in staat was te spelen.

In zijn dankwoord richtte Nadal zich tot de Franse toeschouwers, die hem in al zijn zeven partijen hadden toegejuicht. “Ze weten natuurlijk ook dat ik hier niet nog veel jaren zal terugkomen”, zei de Spanjaard eerder deze week over die steun. Zelf zei hij het dat ook niet te weten, maar hij deed zichzelf en zijn fans na de prijsuitreiking wel een belofte. “Ik weet niet hoe de toekomst er uitziet, maar ik zal vechten om door te gaan.”

Beeld AP

Oudste winnaar

Nadal, sinds afgelopen vrijdag 36 jaar, werd de oudste winnaar van Roland Garros. Zijn drie jaar geleden overleden landgenoot Andres Gimeno was 34 jaar toen hij won, in 1972. In datzelfde jaar veroverde Billie-Jean King haar eerste en enige titel in Parijs. De Amerikaanse, die zoveel voor het vrouwentennis heeft betekend, reikte de Coupes des Mousquetaires uit aan Nadal. In de race met Novak Djokovic en Roger Federer om het aantal grandslamtitels sloeg de Spanjaard een serieus gaatje: 22 voor hem en 20 voor zijn twee uitdagers.

Vooruitkijkend naar de eindstrijd vertelde Ruud dat hij alle dertien finales van Nadal op Roland Garros op televisie had gezien. Uit zijn hoofd lepelde hij de namen op van de finalisten die op Court Philippe Chatrier waren verslagen door Nadal. Nu maakt hij zelf deel uit van dat rijtje, al had hij hoop zich aan te sluiten bij dat ultrakorte rijtje van spelers die in Parijs wel van Nadal hebben gewonnen: Robin Söderling in 2009, en Novak Djokovic in 2015 en 2021. “Maar een troost”, zei hij na de finale. “Ik ben niet het eerste slachtoffer.”

Het was pas de eerste confrontatie tussen Nadal en Ruud, maar beide spelers kennen elkaar al jaren. Ruud traint sinds eind 2018 regelmatig op de Rafael Nadal Academy in Manacor op Mallorca. Daar speelden ze talloze oefenpotjes, vertelde de Noor aan de vooravond van de finale, die bijna altijd werden gewonnen door Nadal. “Als gast op de academie had ik het gevoel dat ik de gastheer moest laten winnen”, zei Ruud met een glimlach op zijn gezicht.

Caspar Ruud feliciteert Nadal met de overwinning. Beeld AFP

De finale van zaterdag leek ook op een oefenpotje, met Ruud als gast op Court Philippe Chatrier, het huis van gastheer Nadal. De Noor miste de wapens om er een echte wedstrijd van te maken, geïntimideerd ook door de omstandigheden en de statuur van zijn opponent. Even gloorde er hoop in zijn hoofd, toen hij in de tweede set een 3-1 voorsprong nam. Nadal vond het daarna wel mooi en won elf games op rij: 6-3, 6-3, 6-0 in 2 uur en achttien minuten.

Ruud is een minder grote naam dat Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic en Alexander Zverev, de voorgaande drie tegenstanders van Nadal in Parijs. De Scandinaviër werkte zich de laatste twee jaar langzaam op naar de mondiale top, vooral door zijn prestaties op gravel. Sinds het begin van 2020 won hij 66 partijen en zeven titels op de rode ondergrond. Door het behalen van de finale op Roland Garros stijgt hij naar plaats zes op de wereldranglijst.

Tweede titel Swiatek, succes voor Rojer in dubbelspel Wie stopt Iga Swiatek? Die vraag wordt steeds actueler nu de zegereeks van de Poolse tennisster maar blijft groeien. Door de winst in de finale van zaterdag tegen de Amerikaanse tiener Coco Gauff (6-1, 6-3) is ze dit jaar al 35 partijen op rij ongeslagen. Daarmee evenaarde ze de serie van Venus Williams in 2000. Het was voor Swiatek de tweede titel op Roland Garros na 2020, toen ze als onbekende speelster van buiten de top-50 volkomen onverwacht de hoofdprijs in Parijs incasseerde. Nu was ze als nummer een van de wereld de grote favoriet, een rol die ze waarmaakte. “Twee jaar geleden had ik niets te verliezen. Nu verwachtte iedereen dat ik zou zegevieren, dat is toch iets heel anders. Alles valt momenteel op zijn plaats bij mij.” In het mannendubbelspel was er succes voor de 40-jarige Jean-Julien Rojer, die samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de titel veroverde.

