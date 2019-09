Rafael Nadal krijgt het record van Roger Federer in het vizier

De 33-jarige Nadal, die in New York zijn negentiende Grand Slam won, krijgt daarmee het record van de vijf jaar oudere Roger Federer (twintig Grand Slam-zeges) in het vizier. Novak Djokovic (32 jaar) volgt met zestien titels.

Nadal moest diep gaan in de bijna vijf uur durende partij, die vijf sets kende (7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4). De Spanjaard, nummer twee van de wereld, moest na afloop bekennen nooit eerder zo’n zware finale gespeeld te hebben. Tijdens de eerste twee sets leek er voor hem nog weinig aan de hand. Medvedev moest vaak toegeven in de lange, uitputtende rally’s, waarbij de mokerslagen van Nadal hem te machtig waren.

Medvedev, die zijn eerste Grand Slam-finale speelde, kon aanvankelijk niet rekenen op de gunst van het publiek. Hij had zich niet bepaald populair gemaakt in New York. Dieptepunt was het duel in de derde ronde met Feliciano Lopéz, waarin de 23-jarige Rus gefrustreerd een handdoek uit de handen van een ballenjongen griste, met een racket gooide en – weliswaar bedekt – een middenvelder naar het publiek opstak. Het kwam hem op een boete van achtduizend euro te staan. En op boegeroep van de Amerikaanse fans. “Ik wil dat jullie weten, wanneer jullie vanavond naar bed gaan, dat ik dankzij jullie heb gewonnen”, zei Medvedev na zijn gewonnen partij in de derde ronde. “Het boegeroep geeft mij genoeg energie om nog vijf wedstrijden te winnen.”

Een nog groter leeuwenhart

Zo geschiedde. In de finale leek een ommekeer aanstaande, toen Nadal in de derde set een break verspeelde en Medvedev het Amerikaanse publiek langzaam voor zich won. Maar zijn onorthodoxe stijl laat zich moeilijk liefhebben. De Rus heeft geen mooie, verfijnde techniek, maar hij compenseert dat met kracht en een enorme vechtlust. Zo won hij de derde en vierde set.

Medvedev, die twaalf partijen op rij ongeslagen was, had alleen de pech dat hij tegenover iemand stond met een mogelijk nog groter leeuwenhart. Iemand die onvermoeibaar is, nooit opgeeft en in wie een soort oerkracht ontstaat als hij in het nauw gedreven wordt. Nadal, de krachtpatser uit Mallorca, zakte na zijn benutte matchpoint naar de grond. De US Open was – voor de vierde keer – voor hem na 4 uur en 51 minuten tennis.

“Dit was een ongelooflijke finale”, zei Nadal na afloop op Flushing Meadows. “De manier waarop hij (Medvedev, red.) partij gaf, dwong me tot het uiterste.”

Nadal, met negentien Grand Slams (Australian Open 1x, Roland Garros 12x, Wimbledon 2x, US Open 4x), gaat komend seizoen op jacht naar het record van Federer (20). Het is iets om nu al naar uit te kijken.

