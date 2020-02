Racisme moet het voetbal uit door langere stadionverboden, anonieme meldingen en rapporten van scheidsrechters

Voorkomen, signaleren en sanctioneren. Dat zijn de kernwoorden van het uitgebreide plan om racisme in het voetbal aan te pakken. Het plan kende een ellenlange aanloop. Het zogeheten aanvalsplan racisme werd breed aangekondigd door de KNVB en het kabinet.

Racisme is geen nieuw probleem binnen het voetbal maar het kreeg hernieuwde aandacht door de affaire-Mendes Moreira afgelopen november bij FC Den Bosch. Toen klonken oerwoudgeluiden vanaf de oosttribune, de plek waar de harde kern van de supporters van FC Den Bosch zit. De gebeurtenissen in Den Bosch lijken een momentum te hebben gecreëerd voor de KNVB om over te gaan tot handelen.

Voetballer Ahmad Mendes Moreira schudt Wouter Koolmees, minister van sociale zaken en werkgelegenheid, de hand tijdens de presentatie van het aanvalsplan om racisme en discriminatie op en rond voetbalvelden tegen te gaan. Beeld ANP

Dat scheidsrechters uitgebreider moeten gaan rapporteren, bijvoorbeeld. Voortaan moeten ze na elke wedstrijd aangeven of er sprake was van discriminatie tijdens een wedstrijd. Er komen ook langere stadionverboden, tot het dubbele van de huidige strafmaat. Overtreders moeten vaker worden vervolgd, nu gebeurt dat in slechts een op de twintig gevallen.

Anonieme meldingen

Daarnaast wordt ingezet op ‘slimme technologie’. Stadions krijgen slimme camera’s en via een meldingsapp, zoals nu al in Engeland gebeurt kunnen supporters voortaan anoniem melding maken van wantoestanden op de tribune. Eric Gudde, directeur betaald voetbal: “Voetbal is van iedereen, dat is een wondermooi credo. Dus moesten er oplossingen komen”.

Ook komt er budget voor veiligheidsmaatregelen binnen amateurverenigingen. In mei benoemt de KNVB twee speciaal aanklagers discriminatie, één voor amateurvoetbal en een voor het betaald voetbal. Die moeten binnengekomen signalen en meldingen beoordelen en zien toe op de uitvoering van straffen en maatregelen wegens discriminatie. Binnen de tuchtcommissie komt een speciale Kamer discriminatie .

Ook op vlak van bewustwording neemt de KNVB maatregelen. Een denktank en een ‘antiracismeteam’ moeten helpen de KNVB oplossingen aanreiken. Binnen het onderwijs komt er een fairplay-traject op clubs en op scholen om jongeren bewust maken voor effecten van discriminatie op school. “We zijn hier niet mee klaar”, zei minister Bruins zaterdag. Daarnaast worden scheidsrechters geschoold om hen te helpen discriminatie te herkennen en rapporteren. Gudde: “Daarmee willen we gedragsveranderingen teweegbrengen.”

Daarnaast krijgen de 34 clubs uit het betaald voetbal en 600 amateurverenigingen trainingsprogramma’s rond bewustwording onder vrijwilligers, coaches en scheidsrechters.

'Nieuw tijdperk’

Twee weken geleden rondden de voetbalbond en de ministeries van volksgezondheid, welzijn en sport, van justitie en veiligheid en van sociale zaken en werkgelegenheid de nieuwe plannen om racisme uit stadions te bannen af. Al maanden sleutelde de KNVB met de drie ministeries aan een ‘veelomvattend’ plan om racisme in het voetbal tegen te gaan.

Zaterdag bij amateurclub AVV Zeeburgia in Amsterdam werden de twintig actiepunten gepresenteerd onder de naam ‘Ons voetbal is van iedereen’. Voor het plan is 14 miljoen euro vrijgemaakt voor een periode van drie jaar. “Over drie jaar kunnen jullie ons hier op afrekenen” zei Gudde. De KNVB en de politiek zullen over twee jaar de plannen evalueren en bepalen wat de volgende stappen zijn.

De presentatie begon met beelden van de tranen van Ahmad Mendes Moreire. Mendes weigerde uiteindelijk verder te spelen, de wedstrijd werd stilgelegd en later uitgespeeld. Het rauwe racisme dat vanaf de tribune klonk – ’Kankerzwarte’, ‘Kankerkatoenplukker’, ‘Zwarte Piet’ – werd massaal veroordeeld.

Tijdens de zitting van die zaak sprak de KNVB-aanklager vorige week van een ‘nieuw tijdperk’. Hij stelde een straf voor van drie thuiswedstrijden waarin het bewuste vak leeg moest blijven waarvan één voorwaardelijk.

Lees ook:

KNVB: FC Den Bosch nam te laat afstand van racisme

Had FC Den Bosch het racisme van zijn eigen supporters afgelopen november kunnen voorkomen? Ja, zei de aanklager betaald voetbal op een tuchtzitting in Zeist.

VVCS-voorman Levtsjenko: ‘Voetbalclubs doen te weinig tegen racisme’

Profvoetballers ervaren vaker racisme dan tot nu toe bekend is. De clubs doen veel te weinig en hebben helemaal geen stappenplan, constateert spelersvakbond VVCS.