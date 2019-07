Quintana wint Touretappe na aanval op Galibier, Bernal gaat Kruijswijk voorbij

De Colombiaan van Movistar bleef na beklimmingen van onder meer de Izoard en de Galibier alleen over van een omvangrijke kopgroep. Achter hem finishte de Fransman Romain Bardet als tweede, voor de Kazak Alexei Loetsenko.

Van de klassementsrenners boekte alleen de Colombiaan Egan Bernal enige winst op geletruidrager Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck- Quick-Step was kort voor de top van de Galibier gelost door zijn concurrenten, maar wist in de afdaling al zijn rivalen op Bernal na weer in te halen.

Bernal won ruim een halve minuut en klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van 1.30 op Alaphilippe. Zijn ploeggenoot Geraint Thomas volgt op 1.35. Steven Kruijswijk, tiende in de rit, is vierde op 1.47 van Alaphilippe. Hij houdt de Fransman Thibaut Pinot net achter zich. Alleen dit vijftal lijkt de komende twee dagen in de Alpen nog om de eindzege te strijden.

De rit was hectisch begonnen, met tal van pogingen een ontsnapping op gang te zetten. Pas op weg naar de Col de Vars kwam dan toch de verwachte afscheiding. 34 renners kwamen voorop, onder hen Quintana, Bardet, Loetsenko, Dylan van Baarle en Mike Teunissen, een drietal van Movistar onder wie Quintana en de Belg Tim Wellens, die meesloop voor de bergpunten. Zijn opzet slaagde op de Col de Vars, waar hij nog als eerste boven kwam.

In de beklimming van de Col d’Izoard dunde de kopgroep uit, aan de voet van de Galibier waren er nog zestien over met ook nog Lennard Kämna, het Duitse talent van Sunweb. De groep werd kleiner en kleiner, terwijl minuten daarachter Ineos probeerde de koers hard te maken. Alaphilippe pikte, met alleen nog Enric Mas als ploeggenoot in zijn buurt, aan. Maar terwijl Quintana er vandoor ging uit de kopgroep, versnelde Bernal in de groep klassementsrenners, even later gevolgd door Thomas. Alaphilippe loste, maar bleek als sterke daler uiteindelijk alleen op Bernal te moeten toegeven. Bardet verdiende met zijn optreden de bergtrui.

Vrijdag gaat de strijd verder met, in een rit eindigend bergop in Tignes, onder meer de beklimming van de Col de l’Iseran, de hoogste berg van deze Tour.

Kruijswijk was ‘niet super’

Hoewel Steven Kruijswijk zich “niet super” voelde in de eerste van de drie Alpenetappes, handhaafde de kopman van Jumbo-Visma zich toch in de groep met favorieten. Hij moest net als onder anderen geletruidrager Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot en Geraint Thomas alleen tijd toegeven op de ontsnapte Egan Bernal. De Colombiaan klom in het klassement van de vijfde naar de tweede plaats, waardoor Kruijswijk naar plek vier zakte.

“Het was even alle hens aan dek in die afdaling”, zei Kruijswijk onderaan de Galibier, waar hij als tiende over de finish kwam in Valloire op 5.18 van ritwinnaar Nairo Quintana. “Alaphilippe kwam terug in de afdaling. Hij is natuurlijk best goed in dat spelletje. We hebben geprobeerd de schade richting Bernal te beperken.”

De renners moesten in de achttiende etappe vier cols over, waarvan één van de eerste categorie en twee van de buitencategorie. “Het was een heel lastige en slopende dag. Ik zag die mannen achter me één voor één afhaken. Zelf voelde ik me niet super, maar ik ben de dag toch goed doorgekomen. Morgen maar weer.”

