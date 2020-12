Queensy Menig laat oude liefde sidderen, en wint met Twente bij ‘zijn’ Ajax

Het is zo’n avond waar verleden en heden elkaar kruisen. Zie hem glimmen van trots, FC Twente-aanvaller Queensy Menig. Nog niet zo lang geleden deel uitmakend van het contingent Nederlandse spelers dat elders in Europa vergeefs probeert naam te maken, en nu is hij de gevierde held. Op de plek die hij kent als zijn broekzak, tegen de club waar hij vanaf z’n twaalfde liefst acht seizoenen voor uitkwam. En dan ook nog in Amsterdam, zíj́n Amsterdam. Nee, 5 december 2020 zal de 25-jarige linksbuiten niet licht vergeten. “Het is een mooie dag voor een jongen uit deze stad,” zegt hij zelf. “Als ik dan toch terugkom, doe ik het maar zo.”

Twee keer verschalkt hij op bijna identieke wijze de beste keeper van de eredivisie, hoewel ze daar in Liverpool wellicht anders over denken. Twee keer trekt hij van de linkerkant naar binnen om daarna met rechts feilloos uit te halen. Beide malen kan André Onana alleen maar toekijken hoe de bal in de uiterste hoek verdwijnt. Met name de tweede goal is een belangrijke. Kan Ajax de schade van de eerste nog repareren via een door Tadic benutte strafschop. Als Menig in de slotfase wederom toeslaat, is er voor de thuisploeg geen reddingsboei meer. En is de even verrassende als verdiende zege van de Tukkers een feit.

Hij moest er even op wachten, maar voor dit soort avonden verscheurde Menig in september 2019 zijn contract met Nantes. Het product uit de Ajax-jeugd, die in december 2014 zijn debuut maakte in de eredivisie, aardde nooit aan de Franse westkust. Het eerste elftal zou hij nooit halen. Kort werd hij verhuurd aan het Engelse Oldham Athletic (League One) en aan PEC Zwolle. Begin september 2019 nam hij drastische maatregel: hij kocht zijn nog drie jaar doorlopende contract af bij Nantes waardoor hij transfervrij was. Uit het ruime aanbod koos hij voor een avontuur in Enschede, maar dat verliep, in een door het coronavirus ingekort seizoen, weinig verheffend. In slechts elf wedstrijden kreeg hij speelminuten, waarin hij slechts één keer scoorde.

Een seizoen later is alles anders, niet in het minst omdat z’n pad kruiste met een trainer aan wie hij goede herinneringen had van zijn tijd bij PEC Zwolle. “Na de eerste drie maanden hebben we evaluaties gemaakt van al onze spelers”, vertelt een opgetogen Ron Jans, “en daar ga je dan met hen over in gesprek. Normaal duurt zo’n onderhoud hooguit drie kwartier, met Queensy heb ik verspreid over drie dagen urenlang zitten praten. Over voetbal, maar ook over het leven, wat zijn doelen zijn.”

Jans vervolgt: “Hij is zoveel volwassener dan toen ik hem onder m’n hoede had bij PEC. Zoals ie nu beweegt en werkt, dat kon hij toen nog niet opbrengen, zowel mentaal als fysiek niet. Hij heeft ook een enorme boost gehad van de laatste tijd. Hij is een liefhebber, maar door een positieve coronatest mocht hij niet spelen en trainen, terwijl ie zich wel goed voelde. En nu schiet hij bij de club waar hij is opgeleid uit z’n slof. We hebben meer goede spelers, maar vandaag was er maar eentje man of the match. En als je hem dan zo vrolijk voor de camera’s ziet staan, doet ie snel nog even z’n oorbelletjes in... Hij praat anders dan ik, maar ook zoveel leuker. Daar kan ik echt van genieten.”

Zoals heel FC Twente in de genotsmodus stond, een week na het echec tegen RKC. Jans: “Als het dan toch moet gebeuren, dan liever in deze volgorde. Weet je dat ik zowel als speler en als trainer nog nooit bij een topclub thuis gewonnen heb? En je kan moeilijk zeggen dat deze zege onverdiend was.”

Lees ook:

Danilo, de aanvaller uit São Paulo, brengt FC Twente in hogere sferen

Met veel huurlingen is FC Twente een verrassing in de eredivisie. Vooral dankzij Danilo Pereira da Silva won de club zaterdag van een zeer zwak ADO Den Haag (2-4).