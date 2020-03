‘Quarantaine-abs’ kweken? De retro work-outs van Jane Fonda zijn weer helemaal in

Op YouTube worden de laatste twee weken haar aerobic-video’s wereldwijd drukbezocht in de zoektocht naar passende thuissport-opties.

Ook de video’s Shape Your Body van topmodel van Cindy Crawford en de Tae Bo lessen van Billy Blanks uit 1998 zijn terug. Op Instagram verschijnen al foto’s van mensen in lycra leggings met beenwarmers voor het ultieme jaren tachtig-gevoel.

Al waarschuwen sportinstructeurs wel voor de historische video’s, omdat die nog geen rekening hielden met de nieuwste sportinzichten en te veel de knieën en heupen zouden belasten met al het gespring.

Daarom maakte Fonda een jaar of tien geleden een totaal herziene serie video’s met minder belastende oefeningen. Vooral de ‘Walking Cardio Level 1’ waarin je in een klein half uur anderhalve kilometer loopt op de vierkante meter is populair met zo’n drie miljoen views.

Hoewel Fonda op haar Instagram-account positief reageert op de vele reacties op haar work-outs van weleer, houdt ze zich nu vooral bezig met haar activistische protesten: ze zet haar acties in de Coronacrisis gewoon online voort.