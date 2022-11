Qatarese studentes over WK-discussie: ‘Het is ook een vorm van islamofobie’

Na enig aarzelen schrijven ze hun namen op mijn kladblok: Maha Mohammed en Rneem Alhawari, beiden twintig jaar. Ik had ze in hun lange zwarte gewaden gearmd zien slenteren over de nog verlaten promenade van Doha, langs de Perzische Golf. Ja hoor, ze wilden best even praten over het WK.

“Het WK is een kans om de wereld Qatar te laten kennen zoals het echt is”, zegt Rneem in vloeiend Engels. Maha vult aan: “Het WK verandert hopelijk bij jullie het beeld van mensen in het Midden-Oosten. Het merendeel van de Westerse wereld denkt dat wij allemaal terroristen zijn, niet opgeleid zijn en dat we in de woestijn leven. Het zijn stereotypen, een vorm van islamofobie.”

‘Leren van onze fouten’

Volgens de twee studentes Spaans aan de universiteit van Qatar is de discussie over het WK in hun land dáárom zo hoog opgelopen. Ik confronteer hen met de vele doden bij de bouw van WK-voorzieningen en de slechte behandeling van arbeidsmigranten. Rneem is van Qatarese origine, Maha heeft ouders uit Jordanië. “Wij weten dat er bedenkingen zijn bij dit WK. Misschien is niet alles goed gegaan. Maar Qatar ontwikkelt zich heel snel en dan worden ook fouten gemaakt. Het belangrijkste is dat wij leren van onze fouten. Er zijn veel nieuwe regels gekomen. Elk land heeft problemen. Het is niet eerlijk te focussen op dit WK.”

Beide dragen een hijab, alleen hun gezicht is niet bedekt. Ik vraag hen naar de rechten van vrouwen. “Wij hebben onze eigen waarden. Dat wij hier met jou staan te praten, zegt al veel. Hier zijn vrouwen vrijer dan in sommige andere landen.” En hoe denken ze over homoseksualiteit? Rneem: “Wij zijn conservatief-islamitisch, in onze cultuur is het niet toegestaan. Liever niet openlijk, maar ze mogen het van mij zijn.” Maha: “Wij zijn open-minded, vooral onze generatie. Qatar zal nog verder veranderen.” Op welke punten? Dat durven ze niet te zeggen. Niet alles kan in dit land zomaar worden gezegd.

Over voetbal wel. Rneem heeft een kaartje voor Brazilië-Servië, donderdag. “Neymar tegen Tadic”, zeg ik. “Weet ik.” “Ken je Tadic?” “Natuurlijk. Hij is van Ajax.” Hoe ze de kansen voor Qatar inschatten? Ik oogst een spottende lach. Rneem: “Ik maak me geen enkele illusie.”

